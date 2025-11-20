曾志偉驚傳被拔官卸任！本人首露面笑回：還沒被炒魷魚

曾志偉親自回應將卸任TVB高層傳聞。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）





72歲資深港星曾志偉2021年應邀重返香港電視台TVB擔任高層，原本職稱爲副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，同年9月他升任為總經理，負責節目內容營運，豈料，近日卻傳出他最快這個月就會被拔職位，對此，他也於昨（19）日現身公開活動時回應傳聞。

曾志偉近日出席TVB第58周年台慶活動，被問及將在11月離職一事，他先是大笑後斬釘截鐵表示：「繼續，為什麼不繼續？我還在這裡做著，暫時還沒被炒魷魚，還是這個位置。」強調外界消息只是誤傳。

至於是否有計劃離開TVB，他則坦言暫時沒有，「不做的那一天總會來，不過不是今天，暫時還沒有這個想法。」而過去活動宣傳片曾預告將有神秘嘉賓，外界更一度傳出是張學友或譚詠麟，不過直到最後都未見蹤影，對此，曾志偉也解釋，一直都沒有神秘嘉賓，宣傳片中的神秘嘉賓其實是多次出現的AI機械人。



