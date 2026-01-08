曾怒批世衛敲竹槓！2026開春川普正式斷開WHO

[Newtalk新聞] 延續自 2020 年對世界衛生組織 (WHO) 處理疫情不力的強烈質疑，美國總統川普於今 (7) 日正式簽署行政命令，宣告美方徹底完成退出 WHO 的所有程序。川普早在 2025 年 1 月 20 日重返白宮首日便展現強硬姿態，重申該組織長年將美國視為「敲竹槓」的對象，今日行政大刀正式揮下，除 WHO 外更連帶撤出 66 個國際機構，將原本流向全球公衛的龐大資金，全面轉回國內衛生發展。





這波撤資浪潮源於美方對財務分配的不滿。川普認為，中國的人口規模雖高達美國 3 倍，在世衛內部的經費支出卻比美國低了快九成。他痛批這種極度失衡的現象顯示出 WHO 拒絕改革的傲慢，與其讓美金繼續填補這個不公平的黑洞，不如切斷這份自 2020 年就讓他深感疑慮的夥伴關係，拒絕再當各國眼中的提款機。





根據白宮發布的最新立場，美方這次清算的目標不僅止於公衛，總計包含 31 個聯合國體系單位與 35 個非聯合國組織都在裁撤名單中。官方聲明明確指出，諸多國際機構推動的激進氣候方針與全球治理計畫，早已構成對美國主權的直接威脅，為了捍衛國家利益，清單內的 66 個單位自即日起全面終止與美國的連結。





回溯這場退群歷史，川普在首任期間就曾指控世衛在疫情源頭調查中偏袒中方，甚至協助誤導全球公眾。雖然當時已著手準備撤離，卻在拜登就職首日被攔截歸隊。然而，美方作為負擔世衛 16% 經費的核心金主，川普在二度執政後決定不再容忍，隨即撤回拜登時期的重返決議，展現徹底與舊體系切割的決心。





在此次大規模退群中，聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 與人權理事會 (UNHRC) 的撤資最受關注。川普政府認為，這些組織長期缺乏透明度且立場偏頗，與其讓資金流向這些凌駕於美國優先權的議程，不如轉向厚植本土實力。此舉不僅衝擊全球公衛，連帶氣候政策與人權監督機制都將面臨資金斷炊的情況。





即便 WHO 自 1948 年創立以來掌握著全球防疫命脈，加上台灣長年嘗試擠進 WHA 窄門未果，在川普眼中，該組織已失去權威性。因此川普自 2025 年 1 月 20 日就職後即啟動撤離程序，並由聯合國於同月 23 日確認，美方將在 2026 年 1 月 22 日正式告別會員身分。隨著今(7)日行政命令的加速落實，長達一年的脫離預告期已步入倒數階段，隨著美方即將徹底終止對 WHO 的所有計畫資助，專家憂心表示，隨美方抽手，全球公衛融資將出現無人能補的黑洞，原本由 194 個會員國支撐的防線可能將出現實質崩裂的狀況。

