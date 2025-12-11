曾性虐女友致死...富二代出獄又鬧事！半夜掏槍怒毆弟弟遭送辦

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

49歲富二代宋志宏曾因電擊女友將其性虐致死遭判刑，如今再度因家暴與恐嚇案件被警方鎖定。他17年前因將兩名女伴當成性玩物施虐，其中一名黃姓女子不幸身亡，一度被判無期徒刑，最後改判15年半，服刑10年後假釋。未料出獄後惡行不斷，先因開毒趴遭逮，如今又因認為弟弟「在外面找人對付他」，持疑似槍枝到老家恐嚇及毆打弟弟，最終被依傷害、恐嚇罪嫌送辦。

49歲富二代宋志宏曾因電擊女友將其性虐致死遭判刑。（圖／翻攝畫面）

回顧宋志宏過往犯行，他過去以「香水達人」上電視節目亮相，私下卻長期沉迷毒趴。2008年，他與偷渡來台的陳姓女子同居，又結識30歲黃女，三人住在新北市租屋處。宋將兩名女子視為玩物，綁在椅子上進行3P性虐，甚至以鐵片、鋼筷通電、電擊棒等方式折磨，還以水管抽打、香菸燙傷，甚至剪髮羞辱。黃女全身傷痕累累，最終送醫不治。

據《ETtoday》報導，假釋後，宋志宏仍未收斂。去（2024）年5月，他透過交友軟體搭訕女性，過程不斷暗示「有毒品」，並邀約至飯店「同樂」。警方接獲檢舉後到場逮人，在房內查出毒品。他雖因此再度被依毒品案偵辦，卻依然未改行徑，今年又轉向家人惹事生非。

熟識人士透露，宋志宏出獄後未穩定工作，仍過著揮霍生活，向父母索取金錢買保時捷、交女友，甚至向妹妹騙走數十萬元後再恐嚇她與外甥。近期，他又找上弟弟開髮廊的朋友，假裝要協助推廣客源，卻拿該名片向銀行借款，還要求對方作證他是「髮廊股東」。弟弟得知後出面制止，引發宋強烈不滿。

雙方衝突於上月24日晚間爆發。宋志宏開車載著女友到樹林區老家找弟弟理論，兩人先以粗口互罵，宋隨後趁弟弟不備揮拳痛毆，造成臉部挫傷。弟弟指控，宋在過程中還拔起插在腰間的疑似槍枝比劃威脅，讓他十分害怕並報警求助。警方到場後並未在宋的保時捷車內找到槍枝，但依程序受理傷害、恐嚇與家暴案件，並要求弟弟驗傷。

樹林警分局後續根據證詞於本月8日持搜索票前往宋志宏車輛與住處，查扣兩把火藥式辣椒槍與手機等物。警方已將宋依傷害、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦，查扣的辣椒槍則待鑑驗後再決定後續處置。

