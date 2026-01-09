曾恐嚇楊烈、江蕙 「史上最大宗陸地走私案」毒梟腦癌病逝

毒梟林秉豐2021年犯下史上最大宗陸地毒品走私案後潛逃，2025年才返台就醫，8日因腦癌病逝，享年57歲。（圖／新北市刑大提供）

竹聯幫和堂大哥、綽號「豆漿」的林秉豐曾恐嚇過藝人楊烈和江蕙，2021年還犯下史上最大宗毒品走私案，運送1172塊「雙獅全球牌」海洛因磚入台被警方查獲，而他潛逃中國，2025年7月才因腦癌末期返台自首，8日在台北榮民總醫院離世，享年57歲。

據了解，林秉豐犯行累累，曾恐嚇藝人楊烈，還因歌手江蕙大姊的賭債而找她麻煩，2021年更犯下台灣史上最大宗毒品走私案，企圖以木材夾層掩飾，共走私1172塊海洛因磚入台，黑市價格高達50億元。

而夾藏毒品的木材入台後，被放在新北市泰山區的倉庫內，當地警方發現該倉庫常有不明人士出入，門口還停放豪車，刑警大隊與林口警分局展開查緝，這才破獲此案。

林秉豐旗下幫眾巫文凱等7人被逮，並遭檢方求處重刑，林則是潛逃中國廣東省長達4年，直到2025年7月在刑事局的策動下返台，他因腦癌末期而保外就醫中，在醫治數月後，8日在北榮病逝，享年57歲。

