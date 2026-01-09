曾恐嚇江蕙、楊烈！犯史上最大宗50億海洛因磚走私案 毒梟竹聯幫「豆漿」腦癌病逝

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

竹聯幫和堂大哥「豆漿」林秉豐，曾恐嚇藝人楊烈和歌手江蕙，更在2021年犯下台灣史上最大宗路上毒品走私案，走私物是價值逾50億元的海洛因磚；林秉豐在案發後潛逃到中國躲藏。最後在2025年7月因患得腦癌末期，主動返台投案，便持續在北市榮總保外就醫，不料在昨（8）日傳出病逝，享年57歲。

竹聯幫和堂大哥「豆漿」林秉豐昨（8）日在北市榮總病逝。（圖／取自台北榮總）

警方在2021年間破獲一件毒品走私案，查獲1172塊「雙獅全球牌」海洛因磚入台，並接連逮捕巫文凱的販毒組織7人，追查發現背後主使竟是竹聯幫和堂金主級幹部，綽號「豆漿」的林秉豐。林男得知走私敗露後，隨即前往高雄，並搭乘漁船逃往中國廣東省藏匿。

據悉，林男在中國藏匿4年後，發現自己罹患腦癌末期，於去年6月透過友人聯繫刑事局及大安分局，表達回台投案意願。入境台灣後立刻遭警方逮捕，新北刑大將他移送新北地檢署偵辦，不過林男僅坦承犯行，否認是背後主使；最終因罹病，持續保外就醫。

不僅如此，林秉豐生前也涉及多起暴力討債案件，受害者包括知名藝人。林男曾在2009年，因藝人江蕙的大姊欠下賭債，到唱片公司和江蕙座車貼紙條恐嚇逼債；同年，林男所屬集團也曾到電視台門口圍堵藝人楊烈催討債務。



