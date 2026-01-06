曾想搓合劉品言與連晨翔！陳孝萱、方志友認安排過一起吃飯 「我們都有功勞」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中視為宣傳正在播出的8點檔《舊金山美容院》邀請演員陳孝萱、方志友前往小林髮廊體驗一日設計師，兩人動手幫顧客吹整髮型，也再度重溫劇中母女情誼，聊到當初拍戲過程，不僅演員彼此之間感情很好，兩人都曾想搓合劉品言和連晨翔，還安排過一起吃飯、唱歌，當兩人的潤滑劑，當看到兩人宣布結婚的消息時，反應都是又驚又喜，也笑稱自己也算有小小功勞。

《舊金山美容院》陳孝萱、方志友為戲合體宣傳。（圖／中視提供）

陳孝萱提及，當初自己的戲要殺青時，內心其實非常捨不得，因為深深被角色打動，「她很樂觀，總是用能量去幫助其他人，真的是一個很棒的媽媽。」加上隨著融入戲中起伏跌宕的劇情，陳孝萱覺得自己就真的像是連晨翔和方志友的媽媽一樣，是打從心裡很喜歡這部戲。而最讓陳孝萱難忘的一場戲，就是倒下後躺在擔架上， 眼淚狂流，但礙於劇情她其實是不能哭，所以情緒一直忍著，直到導演喊卡，她還是久久無法自己。

至於12月底剛過完生日的方志友，被問到老公楊銘威有什麼浪漫舉動，她透露，生日禮物有收到機票和飯店，但是是全家人要一起去北京玩。而女兒準備的卡片則讓她很感動，「她寫著謝謝媽媽把我變到這世界上來冒險，希望妳能做個快樂的媽媽。」提到和導演杜政哲多次合作的經驗，她坦言，每部戲總是能在心中停留很久很久，「拍完後除了不捨，也覺得自己又往前了一步，這角色帶給我很多的療癒，人生很多時候真的無解，沒辦法要求一定要有答案，但日子還是要過。」





