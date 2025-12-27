曾想撮合小S與朱孝天 大S爆料：最後被嫌不合

藝人朱孝天近日因相關爭議再度成為話題焦點，過去上節目的談話內容也被網友翻出討論。其中一段節目片段中，大S曾提到，自己過去一度有意替妹妹小S牽線，撮合她與朱孝天認識，相關往事曝光後，引發不少網友關注。

從節目內容可見，大S當時提到，因見朱孝天與小S都處於單身狀態，便萌生介紹兩人認識的想法，並主動建議朱孝天可以約小S看電影、吃飯，透過輕鬆的方式培養彼此互動。大S也表示，雙方後來確實有見過面，並曾一同用餐，算是正式認識彼此。

不過，這段被外界看好的緣分並未進一步發展。大S在節目中轉述，小S在見面後私下向她表示，覺得自己與朱孝天在個性與相處方式上並不合拍，雙方互動後並未產生進一步火花。大S也半開玩笑地引用妹妹的形容，笑說小S認為朱孝天「有點怪」，因此這段關係很快就此作罷，未再延續。

相關片段被網友翻出後，不少人留言討論，認為兩人本就風格差異不小，也有人直言「幸好沒有真的在一起」，整段往事反而成了演藝圈中一段輕鬆的小插曲。

事實上，朱孝天近期才因個人言行引發外界議論，並於12月25日透過聲明公開道歉。他坦言，近來承受大量網路輿論與壓力，導致情緒失控，才會發表不恰當的言論，對此已深刻反省，並強調未來將更加謹慎面對公開發言，也呼籲外界理性看待網路訊息。

隨著朱孝天近況成為焦點，這段多年以前、未曾真正發展的「介紹往事」也再度被提起，成為網友回顧演藝圈舊事時的話題之一。

