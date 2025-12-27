曾想讓小S跟朱孝天湊一對！大S曝「後續發展」遭打槍嫌：大怪咖
曾想讓小S跟朱孝天湊一對！大S曝「後續發展」遭打槍嫌：大怪咖
娛樂中心／蔡佩伶報導
朱孝天自從跟F4合體破局後，不只開撕相信音樂，還在個人粉絲群連環爆料多個黑幕，不過風波延燒一天，朱孝天便於12月25日發布道歉聲明。然而，朱孝天過去登上節目的言論也再度被網友挖出，其中包括大S曾想搓合朱孝天跟妹妹小S交往，但最終破局原因曝光。
從網友翻出的片段可以看到，大S指出本來有意讓單身的小S跟朱孝天有所發展，還建議朱孝天帶小S去看電影，事後雖然有約會過一次跟見面吃飯，不過大S透露小S後來表示她跟朱孝天不合，笑說原因是「朱孝天是一個大怪咖」，讓這段戀情還未發展就夭折，網友們看了則表示：「好險沒在一起」。
事實上，朱孝天在25日為了個人行為發聲明道歉，坦承近來面臨網暴導致情緒失控，才會發出不妥當的言論，如今他也深刻反省自身的言行，強調未來會在發表言論時更加謹慎，並呼籲大家理性看待網路言論。
