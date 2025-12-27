曾想讓小S跟朱孝天湊一對！大S曝「後續發展」遭打槍嫌：大怪咖
娛樂中心／蔡佩伶報導
朱孝天自從跟F4合體破局後，不只開撕相信音樂，還在個人粉絲群連環爆料多個黑幕，不過風波延燒一天，朱孝天便於12月25日發布道歉聲明。然而，朱孝天過去登上節目的言論也再度被網友挖出，其中包括大S曾想搓合朱孝天跟妹妹小S交往，但最終破局原因曝光。
從網友翻出的片段可以看到，大S指出本來有意讓單身的小S跟朱孝天有所發展，還建議朱孝天帶小S去看電影，事後雖然有約會過一次跟見面吃飯，不過大S透露小S後來表示她跟朱孝天不合，笑說原因是「朱孝天是一個大怪咖」，讓這段戀情還未發展就夭折，網友們看了則表示：「好險沒在一起」。
事實上，朱孝天在25日為了個人行為發聲明道歉，坦承近來面臨網暴導致情緒失控，才會發出不妥當的言論，如今他也深刻反省自身的言行，強調未來會在發表言論時更加謹慎，並呼籲大家理性看待網路言論。
更多三立新聞網報導
前最美檢察官嚇歪！認被總統府前「這幕」震撼到：中華民國比我年輕？
51歲凍齡玉女宣布進軍小紅書！素顏震撼網 8歲雙胞胎兒近況罕曝光
婚前要試車！向太結婚45年突自爆尪「那方面很強」 1句話洩房事
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 507
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 27
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日凌晨在社群網站有感而發地說：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 28
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 77
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
最美童星長大了！ 陳亮彤18歲成台灣「最年輕啦啦隊女孩」
童星出身的陳亮彤（亮亮）自小活躍於戲劇圈，在《多情城市》中一人分飾兩角的演技，讓觀眾印象深刻。最近她迎來18歲生日，昔日小女孩已出落得亭亭玉立，令人驚喜的是，陳亮彤還公開了自己的新身分，入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩，成為台灣年紀最小的啦啦隊女孩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 9
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 42
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
朱孝天開戰突道歉！阿信力挺F3再合體不忍了 「下一步動向」曝光
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。事件才延燒一天，昨25日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。近來網路則流傳F3下一站將前往成都開唱，相關報批文件也被外流，赫然發現阿信也在名單中，將繼續以行動支持F3的演出。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
被封日版梁文傑！日本美女大臣「絕美婚紗照曝光」：早已嫁給國家
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗在日本國內維持高民調，也連帶著幾位內閣官員都受到關注，其中人氣最高、被認為是隱藏王牌的是經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，經常在記者會中犀利回答記者提問的她，甚至被封為「日版梁文傑」，其背景也引發台灣網友熱議，身為美日混血的她擁有亮麗外表，過去選美穿婚紗的照片也曝光，不過對於自三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 128
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
古天樂《尋秦記》延續「三女共侍一夫」 3女神凍齡現身、她被讚「20年沒變」
電影的《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。在電影版中古天樂和林峯也重新詮釋主題曲〈天命最高〉，歌曲一出，讓粉絲直呼回憶再現，非常感動！鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
二寶出生不到2個月頻送醫！祖雄崩潰大讚台灣醫療健保：最安心的靠山
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，11月迎來二寶兒子「季季」，25日他透過IG首度公開兒子正面萌照，透露近2個月大的季季接連受感冒、流鼻水及腸絞痛苦楚，夫妻倆每天必須清理鼻腔5、6次，頻繁進出醫院，這陣子心力交瘁，祖雄嘆道，「真的很感謝台灣的醫療制度，健保卡，是我們最安心的靠山。該準備的保險，我們也都一一補齊，只希望在任何情況下，都能好好守護孩子。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13