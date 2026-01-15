曾想選新竹市長！柯建銘自曝因施明德1句話放棄：當了25年總召

民進黨立院黨團總召柯建銘今（15）日出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會，他在致詞時透露「這一屆做完就要離開立法院」。柯建銘還說，在政治上施明德是他永院的老大，還自爆在28年前曾想選新竹市長，讓因為施明德1句話，他就留在立法院。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

柯建銘晚間在臉書發文提到，他都稱呼施明德為Nori，Nori走了2年，他選擇在1月13日他生日的時候離開，所以他只有生日沒有忌日，今天我們在這裡為他慶生。

柯建銘表示，施主席一生充滿傳奇、精彩、終其一生不改其志，是先知者，也是實踐者，他堅持四不，不能背叛理想、原則、價值、台灣。

「施明德先生專檔」成立茶會。（圖／中天新聞）

柯建銘強調，「在政治上Nori是我永遠的老大，他出獄時第一副假牙是我做的」。1993國會全面改選，能與施主席同事是他一輩子的學習與光榮。柯建銘還說，自己受到挫折時，第一個打電話來關懷一定是Nori，也是影響他最深遠的人。

柯建銘透露，1998年縣市長選舉時，自己有意參選新竹市長，當時他詢問時任黨主席的Nori，對方只說了1句，「市長有人選就好了，留在立法院拼國旗」。沒想到這一留，就做了25年、4分之1世紀的總召，「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」。

柯建銘自曝因為施明德的1句話他留在立法院當了25年的總召。（圖／中天新聞）

最後柯建銘喊話，永遠的老大，祝你生日快樂，謝謝大家！

