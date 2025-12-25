曾愷玹帶女兒赴韓國旅遊 吃遍廣藏市場、逛美術館畫廊、搶購BlackPink周邊商品｜【明星旅遊趣】

文／記者呂佳恆 圖／曾愷玹

女星曾愷玹曾因飾演周杰倫MV《我不配》女主角，被封為「最美J女郎」，與圈外男友結婚後，育有一女，也慢慢淡出螢光幕，投入育兒生活，時常帶著女兒到處旅遊，前陣子就帶著女兒赴韓國。

她分享，「因為女兒放假，想帶她出去走走，加上她最近喜歡聽韓國女團的歌，又喜歡吃韓國料理，因此才選擇韓國作為旅遊目的地。」

▲曾愷玹透過鏡頭紀錄與女兒旅遊的足跡。

曾愷玹透露，自己一向習慣隨遇而安的旅遊，即使旅伴是女兒，同樣也不例外；她笑著說，「這次出發前也沒有特別規劃什麼行程，就只想著要帶女兒去逛街買東西、吃美食，其實都是女兒喜歡的行程。」

她透露，「基本上，我是一個出國不會安排行程的人，出發前有時可能會想好去幾個必去的地方，但大部分行程都很隨性。」

▲曾愷玹推薦，去韓國旅遊有機會可以造訪美術館和畫廊。

雖說這趟韓國之旅沒有特別安排行程，不過曾愷玹也帶著女兒造訪了韓國許多地方與景點；她分享，「像是三清洞的韓村屋就非常美，充滿現代與古代的建築物交錯，別有一番風情。」

喜愛藝術的她也提及，「韓國有很多很厲害的美術館和畫廊，像是Kukjegallery、現代畫廊、MMCA國立現代美術館等，都很推薦可以去走走。」

▲曾愷玹這趟品嚐了許多韓國當地的美食。

此外，位於韓國首爾歷史最悠久也是最大傳統市場的廣藏市場，可是讓曾愷玹留下深刻印象；她表示，「我們去體驗了當地的小食，像吃綠豆煎餅、手打麵、餃子湯和甜米露等，都非常特別。」

她還細數，「我們這趟去了漢南洞逛街，也去了『Anthracite Coffee』喝咖啡，逛了三星美術館Leeum以及Pace畫廊，可惜這趟去的天數比較短，原本還想去汝矣島現代百貨，也就是淚之女王拍攝場景，結果首爾太塞車，最後還是放棄了。」

▲曾愷玹造訪韓國當地特色的的咖啡品牌。

「真的太好吃了。」一提到最推薦的韓國美食，曾愷玹不假思索直言就是位於光化門的一家馬鈴薯排骨湯；她說，「這間是當地朋友推薦我們去的，原本只點了一份，後來看隔壁桌在吃烤豬肉，看起來也很好吃，就跟著點一份，還一度擔心會吃不完，結果全部吃光光，不過除了這兩道料理，蔘雞湯也非常推薦。」

▲曾愷玹這趟帶著女兒追星，還造訪BLACKPINK成員Jenny所代言的品牌。

此外，韓國流行音樂的魅力讓曾愷玹母女倆也擋不住；她分享，「我在南大門給女兒買了BlackPink的周邊商品，也幫自己買了G-Dragon迷你專輯，還造訪了聖水洞BLACKPINK 成員

Jenny所代言的品牌TAMBURINS。」她打趣說，「韓國人K-pop真的太盛行，幾乎路上隨便走都可以看見偶像的廣告。」

▲曾愷玹形容，每趟旅程所留下的回憶就是旅遊最大的意義。

「每趟旅程所留下的回憶，就是旅遊給我最大的意義。」隨著生活方式的轉變，加上疫情過後，旅遊對與許多人而言，不再只是到處打卡的跑行程，而是放慢腳步，享受旅程的過程，對於曾愷玹而言，也是如此；她說：「這也是為什麼出國時，我不太安排行程，可能也是我放鬆的一種方式。」

她感性說，「在台灣有工作、有家庭，每天都有各種不同的行程，但透過旅遊不僅能去不一樣的地方探險、體驗各種不同的風景，其實有時也是一種短暫的休息。」

明星小檔案：

曾愷玹，演員，曾擔任多部MV女主角，也參與電視劇、電影演出，其中更以電影《不能說的秘密》入圍金馬獎最佳女配角，與圈外男友結婚後育有一女，也逐漸淡出螢光幕，近幾年則偶爾參與戲劇演出和代言。