曾憂截肢恐肺栓塞！孔鏘怪病纏身「雙腳腫脹1年」 親曝66歲健康近況

66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是綜藝節目的御用樂手。董孟航攝

66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是綜藝節目的御用樂手，然而近年身體卻頻出狀況，不僅飽受糖尿病、白內障之苦，去年更傳出右腳不明原因腫脹，甚至被醫生警告若引發肺栓塞恐需動用葉克膜救命。今（5日）他現身白冰冰尾牙宴，透露怪病至今仍找不出病因，且雙腳持續腫脹，但他已看開決定與病痛和平共存，灑脫表示：「不理它了，不會讓我沒辦法工作就好。」

椎間盤突出痛到拄拐杖！拒動刀靠「50元復健」現奇蹟

孔鏘回憶去年是身體最煎熬的一年，當時他椎間盤突出嚴重發作，痛到無法翻身睡覺，甚至連下床都困難，即便帶孫子去東京迪士尼玩，也只能忍淚拄著拐杖陪同，他坦言自己極度怕痛、怕開刀，「連點眼藥水都害怕。」當時看遍名醫、打了各種昂貴針劑都沒有用，本來已經準備進開刀房，最後竟靠著每次50元的健保復健診所奇蹟康復，他自嘲這就是「職災」，因長期坐著工作導致腰部受損，所幸目前已恢復良好。

孔鏘老師透露健康近況。董孟航攝

問病因遭名醫痛罵「殺死我全家」 孔鏘自曝最怕看醫生

孔鏘也分享，先前他因耳朵堵塞聽不見，連看7家醫院都治不好，某次開口詢問醫生「是否跟糖尿病有關」，竟遭對方破口大罵：「是我專業還是你專業？」他形容當時醫生的眼神兇到像要殺死他全家，讓他對看診產生陰影，更感嘆自己沒有「醫生緣」，連糖尿病主治醫師看到他的數據也會暴跳如雷，「罵得比我媽還兇。」因此他現在選擇以運動和打高爾夫球來自主控制血糖。

財富不自由但身體要自由 孔鏘2026年工作排到年底

儘管病痛纏身，孔鏘透露2025年非常忙碌，而2026年剛開年，工作邀約就已經排到年底，除了固定節目錄影，演唱會邀約更是接不完，甚至還受邀前往廈門進行直播工作，面對外界關心是否退休，他說：「我如果現在說要退休，一定很多人扁死我，老婆也不會准。」他強調現階段追求身體自由，希望在職業生涯晚期留下好作品，新年願望僅求擁有觀眾緣與健康。



