曾打瘦瘦針「懷孕過重風險增3成」 早產、糖尿病機率皆提高
國際頂尖醫學期刊《JAMA》最新發表的大型研究顯示，曾使用瘦瘦針後停藥懷孕的女性，孕期體重過度增加的風險比未使用者高出32%，且早產、妊娠糖尿病及高血壓等併發症風險也明顯提高。專家指出，這可能與停藥後復胖及原本較高的代謝風險有關，提醒曾使用瘦瘦針的女性在備孕或懷孕時應主動告知醫師。
家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允於社群媒體分享這項研究結果，該研究比較了兩組孕婦，一組曾在懷孕前或初期使用過GLP-1類瘦瘦針並已停藥，另一組從未使用。研究團隊觀察了孕期體重變化及相關併發症風險，發現曾使用瘦瘦針的孕婦在孕期更容易出現體重控制問題。
研究數據顯示，曾使用瘦瘦針的孕婦在孕期平均增加3.3公斤，過量體重增加比例達65%，明顯高於未使用者的49%。此外，這群孕婦的早產風險增加34%，妊娠糖尿病風險增加30%，妊娠高血壓與子癲前症風險增加29%。不過值得注意的是，寶寶的出生體重並未出現明顯差異。
王姿允強調，這項研究屬於觀察性研究，曾使用瘦瘦針的女性通常原本體重就較高，代謝風險也較大，因此無法直接推論瘦瘦針是造成孕期體重失控或其他風險的原因。她認為，合理的解讀應該是停藥後復胖加上原本體質因素，才是導致孕期風險上升的主要原因。
針對計劃懷孕或已懷孕的女性，王姿允提出三點建議：首先，若正在使用瘦瘦針且有懷孕計畫，應先與醫師討論，目前不建議在使用藥物期間懷孕，因為現有資料對於懷孕中的長期安全性仍不充分；其次，若停藥後才發現懷孕，不需過度擔憂，但必須告知婦產科醫師用藥種類、使用時間及停藥時間，以便密切監測體重變化及相關風險；最後，無論是否使用過瘦瘦針，孕期都應注重體重控制、均衡飲食、減少含糖與加工食品攝取、適度活動並按時進行產檢。
王姿允表示，瘦瘦針本身並非主要問題，關鍵在於停藥後如何順利銜接到孕期。她呼籲，若曾使用減重針、正準備懷孕或已懷孕，務必將用藥史主動告知醫師，讓醫療團隊能更有效地提高孕期安全性。
