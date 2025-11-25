曾打造無數大場面！馬國娛樂「天王級策劃人黃志明車禍身亡」 享年56歲

（翻攝自facebook/Paul Wong ）

馬來西亞娛樂圈傳出噩耗，知名活動與演唱會策劃人黃志明於上週六（22日）在泰國遭遇嚴重車禍，最終因傷勢過重離世，享年56歲。家屬昨（24日）在其臉書發布訃聞悲痛證實這位深受業界敬重的策劃人已辭世消息。

黃志明意外身亡原因？泰國發生車禍不治 家屬沉痛發聲

「他的離去，是演藝界的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」黃志明家人透過臉書表示，他22日在泰國發生意外事故不幸與世長辭，家屬形容黃志明長年致力推動演唱會文化，為馬來西亞娛樂產業注入大量活力。

4名子女與妻子悲痛 家庭、事業皆留下深刻印記

黃志明與妻子謝玉芬育有四名子女——Billy、Jacky、Monique、Eason。家屬形容他是一位熱愛音樂、信仰堅定且性格溫暖的父親，無論在家庭生活或職涯，都展現極高的投入與熱忱。

廣告 廣告

家屬也在文中寫下：「他的一生充滿榮耀與光輝」，並引用《詩篇 23:4》為黃志明送上最後祝禱。

誰是黃志明？馬來西亞娛樂界重量級推手

黃志明是吉隆坡金河廣場巨星競技場（Mega Star Arena）的創辦人，被譽為馬來西亞極具影響力的演唱會主辦人之一。他參與策劃多場大型活動，包括《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》與《好聲Family》巔峰之夜等，長年深受藝人與幕後團隊信任。

黃志明在當地娛樂圈的貢獻，可說攸關整個產業的發展，被視為推動娛樂市場的重要力量。

更多鏡週刊報導

長期便祕真的會喪命！41歲男腹部膨脹出現「變色線」慘死 9公斤糞便堵塞腸道破裂

殯儀館後方驚見大咖陳屍！「狗頭幫瘋寬」車內心臟中彈、槍枝就在旁 警：排除他殺

「爸爸要求用我名字貸款...」經濟拮据仍硬買千萬房？ 房東收回租屋她崩潰：逼上絕路