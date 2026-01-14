曾打過HPV疫苗還要補接種？醫學會發布最新指引

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

HPV（人類乳突病毒）疫苗自2006年上市以來，已成為預防多種相關癌症的重要工具，從最初以女性子宮頸癌為主的防護概念，逐步發展為「兩性共防」的公共衛生策略。然而，隨著疫苗價數不斷更新，不少曾接種過2價或4價疫苗的民眾，仍對「是否需要補打」存有疑問。

對此，台灣感染症醫學會近日結合台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣婦癌醫學會、台灣皮膚科醫學會、台灣泌尿科醫學會、中華民國大腸直腸外科醫學會及台灣愛滋醫學會，共同發布最新的HPV疫苗補接種指引，針對不同族群與疫苗接種史，提供臨床建議。

臺大醫院醫師林冠吟指出，補接種HPV疫苗在安全性上已有相關研究支持，且目前使用的9價HPV疫苗，能涵蓋更多高致癌型別，與早期疫苗相比，可額外預防約40%的相關病例，對於降低整體癌症風險具有實質助益。

HPV感染不分性別 台灣常見型別需提高警覺

過去因「子宮頸癌疫苗」的名稱，讓不少民眾誤以為HPV感染僅與女性相關，但專家強調，HPV感染風險本就不分性別。林冠吟說明，HPV持續性感染不僅可能導致子宮頸癌，也與菜花、頭頸癌、肛門癌等多種癌症有關，甚至研究發現，部分肺癌病例也可能與HPV感染相關。

此外，台灣HPV流行型別與歐美有所不同。除了常見的16、18型外，52、58型等高致癌風險型別在國內同樣盛行，卻未納入早期2價或4價疫苗的防護範圍。相較之下，現行9價HPV疫苗可涵蓋約95%的高致癌型別，被視為目前防護最完整的選擇。

林冠吟表示，在安全性無虞、且民眾有意願自費的前提下，即使過去曾完整接種其他價數疫苗，仍可考慮補接種9價HPV疫苗三劑，以提升整體保護力。他也鼓勵家長把握公費接種時機，協助孩子及早建立防護，未涵蓋公費的族群，則可視為對自身與伴侶的健康投資。

疫苗搭配篩檢 防癌效益更完整

每年一月為國際子宮頸癌關懷月，台灣自1995年推動子宮頸抹片檢查以來，持續強化癌症早期篩檢機制，並於2025年起進一步納入HPV檢測服務，藉由疫苗接種與篩檢並行，期望更早發現風險、降低後續醫療負擔。

不過，目前男性仍缺乏常規HPV相關篩檢建議，多數男性在出現症狀前，往往並不知道自己已感染病毒，成為防治上的一大缺口。林冠吟指出，「健康前移」的觀念應更被重視，男性的防治策略應以主動預防為核心，而HPV疫苗正是關鍵的一環。

隨著現行公費政策已納入國中男女學童接種，醫界普遍預期，未來台灣HPV相關癌症的發生率，將可望逐步下降。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

