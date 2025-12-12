曾批台灣無聊像坨屎！最強高中生Ray美國奪獎「致敬台灣」：我的靠山

娛樂中心／台北報導

「最強高中生」實況主 Ray在美國奪下2025最佳實境直播主，成為台灣史上第一人（圖／翻攝自X）

被網友封為台灣「最強高中生」實況主 Ray在美闖出名號，在美國舉辦的《2025 The Streamer Awards》寫下台灣直播圈新里程碑，勇奪「Best Reality Streamer（最佳實境直播主）」大獎，成為史上第一位獲得該獎項的台灣人，消息曝光後立刻在台、美網路社群掀起熱烈討論。如今他事後在直播上感謝台灣，稱「台灣是我的靠山」，致敬台灣。

《2025 The Streamer Awards》官方貼文恭喜Ray（圖／翻攝自IG @thestreamerawards）

Ray今年7月現身美國知名網紅 Logan Paul 的訪談節目，當時他被問及台灣是怎樣的地方？Ray沒有思考太久就回答，「跟屎一樣（That sh*t's ass）」，更表示台灣雖然他的是家鄉，但在他眼中「每個人都跟NPC一樣」，掀起不少輿論批評。

如今獲獎之後，Ray開直播拿著獎盃，用中文向媽媽報告，媽媽應他要求大喊的「Ray你做到了」，結果感動不少網友。他也感性表示：「我背後有台灣當靠山，我有著台灣的血液，我有台灣撐腰，我知道，他們都為我投票，Shout out to台灣（致敬台灣），那是他X我的國家，Shout out to台灣！」並要網友們把「W TAIWAN」刷起來。

