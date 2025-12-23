曾批沈伯洋「民進黨之恥」 游盈隆被提名中選會主委親曝心聲：絕不辜負人民期待

行政院昨（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委，因游曾數度直言批民進黨、還曾說沈伯洋是「民進黨之恥」，此人事案引發討論，還有藍粉專列出其金句酸爆綠營。游盈隆稍早則在臉書曝心聲：接下來，我就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨。

有14萬追蹤人次臉書粉專「政客爽」今日在臉書發文表示，「提名游盈隆當中選會主委，賴政府千萬不要縮！」該粉專也盤點過往游盈隆過往金句，包括「罵沈伯洋」，民進黨之恥，應辭立委、「罵曹興誠」，不如我大一政治學的學生等。

而針對接受提名出任中選會主委一事，游盈隆稍早回應，指自己接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，「跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺」。游並指，「接下來，我就是過河卒子，只能向前」，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

中選會6委員任期在11月3日屆滿後，現已剩4名委員，須提名新委員遞補，而國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，行政院22日公布7位中選會委員提名人選。行政院發言人李慧芝表示，將提名游盈隆擬任委員並為主委，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主委。其他5名提名人選，則分別為黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長、輔英科技大學蘇嘉宏教授、東吳大學政治學系蘇子喬教授，以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

