曾批男人愛上20歲女生膚淺 男星自打臉高調認愛：這不是AI
〔記者陳慧玲／綜合報導〕42歲的胡彥斌曾和蕭亞軒合唱《我們的愛》，也曾幫王心凌、羅志祥、任賢齊寫過歌，2008年還曾在台灣舉行「胡彥斌男人歌演唱會」，成為第一位在台舉行售票演唱會的中國歌手，最近他喜上眉梢，和小他16歲的網美女星易夢玲在馬爾地夫擁吻被拍，由於過去他曾批男人愛上20歲女生「膚淺」，這次和2字頭，26歲的女星相戀，網友虧他「終於活成自己吐槽的樣子」。
對於與胡彥斌在馬爾地夫甜蜜出遊，擁吻被拍，易夢玲一開始還幽默說那是AI生成影片，不過昨(21日)兩人搭機返回中國，在機場也毫不避諱，一起同行，被許多民眾直擊要求合照，胡彥斌還大方笑說：「你們社交媒體發一發，告訴他們不是AI。」高調認愛舉動逗笑粉絲。
過去胡彥斌稱男人戀上20歲女生「膚淺」言論也再次被翻出，當時他在綜藝節目《再見愛人》中談到：「所有男生都愛20歲的女生，太膚淺。」強調自己反對以年齡做為擇偶標準，重視心靈交流。儘管目前戀上易夢玲不是剛好20歲，但也只是2字頭女生，因此網友才會虧他自打臉，但也有網友認為，或許易夢玲真能和胡彥斌心靈交流，才會讓他這麼大方開心認愛。
更多自由時報報導
全村的希望壓力好大！輝達財報驚豔也沒用 黃仁勳怨1事
黃仁勳砸1565億入股後怎麼合作？英特爾高管全說了
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
2026馬年「12生肖總運排行榜」！ 湯鎮瑋：豬、羊、狗、虎旺到不行
其他人也在看
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
阮經天成《阿茲海默》刑警！曾敬驊赴深山斷聯當野人
阮經天成《阿茲海默》刑警！曾敬驊赴深山斷聯當野人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
蔡佩軒婚後生活更美好 曝做人進度：非常喜歡小孩
談起婚禮當天的驚喜計畫，蔡佩軒忍不住笑說，自己提前告訴老公會在婚禮上唱歌，但絕口不提是什麼曲目，為了保留驚喜感，彩排時工作人員還奉命請J先生迴避。沒想到婚禮正式開始後，J先生依然超配合，表現出「哇！好驚喜」的反應，把全場逗得哈哈大笑，直到婚禮結束，J先生才跟...CTWANT ・ 22 小時前
從友情到反目！作家H遭爆「反咬借錢恩人」 正妹女醫怒揭：多次帶陌生人闖診所拍直播
作家H今年（2025）6月與律師林沄蓁直播時談及律師呂秋遠，未料畫面近日被指拍攝地點竟是某醫美診所，且疑似未事先告知診所就進行錄影。診所院長王姿允醫師出面說明，指出作家H當時「擅自闖入拍攝」，且過去多次在非營業時間帶陌生人進入診所談話，引發診所憂心。事件曝光後，作家H立即在社群平台反駁，並控訴診所違法解雇，雙方說法各執一詞。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
胡彥斌被拍熱吻小16歲網紅！女方高顏值意外爆紅 被讚美得像AI
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導中國歌手胡彥斌過去與演員鄭爽的戀情一度發關注。而他日前在馬爾地夫被目擊與一名女子熱吻，女方的高顏值意外掀起討論，網...FTNN新聞網 ・ 2 天前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 4 小時前
首期《超人》賣出912萬美元天價！三兄弟整理母親遺物翻出大秘寶
一冊自1939年出版以來，始終被塵封在美國加州一棟房屋的閣樓、被舊報紙細心包裹保存的《超人》（Superman #1）創刊號，20日以912萬美元（約新台幣2億8600萬元）高價在拍賣會落槌，成為全球史上最昂貴的漫畫。太報 ・ 4 小時前
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡
肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡EBC東森新聞 ・ 3 小時前
酒駕撞飛散步夫妻釀1死還叫妻頂罪 彰化男遭行車紀錄器搓破判9年6月
彰化去年發生一起酒駕奪命事故！一名黃姓男子酒後駕車，撞上在路邊散步的老夫妻，造成老先生重傷不治、老太太多處受傷，事後非但未停車救人，反而短暫停留僅6秒即加速逃離現場。彰化地方法院以酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處有期徒刑9年6月。黃男不服上訴，主張酒測與行車紀錄器取得程序有瑕疵，但台中高分院審理後認為一審判決無誤，駁回上訴三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
許瑋甯當媽後有新身分 找老蕭團隊幫忙「跨界當經紀人」
邱澤、許瑋甯2021年閃電宣布結婚，今年6月生下愛的結晶Ian，兩人成為新手爸媽，本月底還要準備在文華東方酒店補請婚宴。今(22日)週刊報導，當媽後的許瑋甯今年初透露要組公司，找來蕭敬騰、Summer等人的團隊加入，有望斜槓成為經紀人。中時新聞網 ・ 4 小時前
馬爾地夫海邊激吻！鄭爽前男友胡彥斌疑熱戀小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌唱紅〈男人KTV〉等歌曲，被封為「音樂才子」，近來他被網友直擊在馬爾地夫海邊與一名正妹忘情擁吻，影片曝光後迅速登上熱搜，而女方身分被起底是小他16歲的網紅兼演員易夢玲，引發大批網友熱議。太報 ・ 2 天前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
林映唯婚禮宛如金馬獎！賈靜雯擔任證婚人原因超感動
林映唯婚禮宛如金馬獎！賈靜雯擔任證婚人原因超感動EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 7 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 5 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 21 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前