曾批移民政策 妮姬米娜喜獲「川普金卡」高調同台：我是總統的頭號粉絲！

妮姬米娜和川普公開合體，並自稱是他的頭號粉絲。（翻攝自Nicki Minaj X）

出身於千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）的43歲饒舌歌手妮姬米娜（Nicki Minaj），週三（28日）和美國總統川普同台，大力支持針對新生兒設立的「川普帳戶」（Trump Accounts）。過去曾批評過川普移民政策的她，如今已是公開的川普支持者，甚至高調表示「我可以說我大概是總統的頭號粉絲」，還說外界對他的批評和仇恨只會讓她更支持川普。隨後她也秀出了要價上百萬美元的「川普金卡」，象徵她獲得美國的永久居留權。

曾對川普移民政策有意見 妮姬米娜今高調當川粉

川普因強力打擊非法移民引發許多爭議，尤其近日在明尼蘇達州才因此發生2起美國公民遭擊斃的事件，跨黨派都發聲譴責執法過當的問題。妮姬米娜2020年受訪時也曾對此有過批評，她說自己就是為了逃離貧困才來到美國的移民兒童，很難想像一個孩子歷經戰亂不得不來到另一個國家之後，卻要被迫和自己的父母親人分離。

廣告 廣告

不過如今她似乎已經公開表態自己的立場了，上個月她公開現身由川普已故的親密盟友查理科克（Charlie Kirk）發起的右派團體「美國轉折點」（Turning Point USA）年度大會，公開盛讚川普給了大家希望，讓大家相信可以擊敗壞人、贏得勝利，「我對我們的總統抱著最高的尊敬與欽佩」，28日她更出席由美國財政部主辦的「川普帳戶」峰會，首度和川普同台。

妮姬米娜自封頭號川粉 同台川普表力挺

妮姬米娜發言時向大眾表示：「我可以說，我大概是總統的頭號粉絲（No.1 fan），這一點不會改變。」川普站在她身後微笑點頭，她繼續說：「人們對她的仇恨完全不會影響到我，反而還會激勵我更支持他，也激勵我們所有人更支持他，我們不會讓他們用霸凌和抹黑得逞，好嗎？他有很多力量在背後挺他，上帝也在保護他，阿門。」

她說完要下台，川普還親自牽起她的手，頻頻對她說「謝謝」。

川普和妮姬米娜在「川普帳戶」活動同台，站在背板前雙手緊握聽著「神奇先生」Kevin O'Leary發言。（翻攝自The White House Flickr）

川普帳戶是什麼？ 妮姬米娜宣布捐30萬美元

據報，「川普帳戶」旨在為兒童提供享有稅收優惠的投資帳戶，是川普「大而美」法案的一部分，提供2025至2028年出生的新生兒每人1,000美元的起始基金，直到滿18歲之後才能提領，並用於學費或創業、買房等。妮姬在出席活動前就先在X發文提及，這項法案將提供孩子經濟支持，讓他們可以贏在起跑點。

妮姬米娜在川普帳戶的活動上笑得心花怒放。（翻攝自The White House Flickr）

川普表示，「川普帳戶」目前投入金額累計已達160億美元，妮姬米娜也宣布會捐出15萬至30萬美元（約台幣481萬至938萬元）。川普坦言自己以前不認識妮姬米娜，但這幾年一直聽說她是自己的支持者，相信她也承受了一些壓力，「因為她所屬的社群（指非裔）不一定是川普的支持者」。事實上，美國好萊塢等演藝圈多半也不是共和黨支持者，妮姬米娜也是近期少數公開表態挺川的知名藝人。

妮姬米娜拿到川普金卡 將成美國公民

妮姬米娜隨後也在X貼出一張「川普金卡」的照片。這張卡是川普去年上任後推出用來取代向投資美國企業的外國人發放「綠卡」的「EB-5」計畫，據悉非美國人要花100萬至500萬美元才可購得此金卡，並使其獲得在美國的永久居留權、藉此獲得美國公民身分。妮姬米娜的發文沒有多做說明，但可推測她將藉著這張金卡成為美國公民。

妮姬米娜秀出要價上百萬美元的川普金卡。（翻攝自Nicki Minaj X）

更多鏡週刊報導

川普態度轉彎了！明州掃蕩移民釀2死 當地市長通話後證實：部分聯邦人員將撤離

要求釋放前總統！ 巴西群眾雨中抗議「遭雷擊」89人受傷

美退出WHO批「假裝台灣不存在」忽視新冠警訊 WHO官員、譚德塞矢口否認