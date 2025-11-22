曾批薛劍是「野蠻國家的黑道外交官」 日本議員請求驅逐出境
針對中國駐日大使對首相的言論，政治評論家矢板明夫的好朋友、日本維新會新科參議員石平在國會直言，必須將中國駐大阪總領事薛劍驅逐出境。（圖片來源／日本自民黨推特帳號）
中國駐日外交官因日本首相高市早苗的一番言論接連爆出爭議言行，從在社群平台以暴力語言威脅日本首相，到援引早已過時的「敵國條款」暗示軍事行動，引發日本政界與民間強烈反彈。政治評論家矢板明夫的好朋友、日本維新會新科參議員石平在國會直言，必須將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境，以捍衛日本尊嚴。
石平質詢：暴力言論不可原諒
事件起因於薛劍日前在社群平台上，使用「斬首」等暴力字眼辱罵並威脅首相高市早苗，只因高市就「台灣有事」表達了立場。石平在參議院外交防衛委員會首次質詢時，直接要求外相茂木敏充考慮將薛劍驅逐出境。他強調，高市首相的談話合理且必要，對避免台海衝突具嚇阻效果，政府拒絕撤回發言更值得高度評價。
石平直指薛劍的貼文是對日本首相的「殺人暗示」，完全不可原諒。他批評政府僅提出抗議，要求「適當應對」不足以展現決心，並提醒以他多年觀察，中方幾乎不可能做出所謂「適當回應」。因此，他建議日本必須採取更強硬手段，將薛劍列為「不受歡迎人物」。
茂木外相雖承認薛劍言論「極其不適當」，並表示外務省已提出嚴正抗議，但僅承諾持續要求中方改善，未正面回應是否會採取更激烈措施。石平追問：「如果中國根本不採取任何處置，日本難道只能不斷要求下去嗎？」茂木則以「不能提前暴露外交底牌」回應。
政治評論家轉型議員：石平的強硬立場
石平1962年出生於中國四川，北京大學畢業後赴日留學，2007年取得日本國籍，長期以政治評論家身份活躍。他因批評中國政府，早已被列為制裁對象，甚至遭官方媒體辱稱為「大漢奸」。今年夏天，他首次當選參議員，並在質詢中展現一貫的強硬態度。
石平直指薛劍的貼文是對日本首相的「殺人暗示」，完全不可原諒。（圖片來源／石平社群帳號）
他過去曾痛批薛劍是「野蠻國家的黑道外交官」，認為日本不可能與這樣的國家建立「戰略互惠關係」。在最新質詢中，他再次表明，日本必須捍衛自身尊嚴，為日中關係的真實穩定奠定基礎。石平的言論也顯示他對台灣的友好與堅定立場。
中國駐日使館再挑釁：援引敵國條款
爭議不僅限於薛劍的言論。中國駐日本大使館近日在X平台以日文與中文發文，引用聯合國憲章第53、77、107條，暗示若日本再度實施侵略，中國有權直接對日採取軍事行動，無須安理會授權。此舉立即引發日本網友洗版反駁。
多數網友指出，所謂「敵國條款」是二戰後制定的過渡性規定，僅適用於德、義、日等戰敗國恢復侵略政策的情況。然而，日本早已成為聯合國正式成員，享有主權平等地位。1995年聯合國大會第50/52號決議更明確指出，敵國條款「已經過時」。因此，中國駐日使館的言論被批評為「脫離現實」。
不少日本網友還強調，簽署聯合國憲章的創始國是中華民國，而非1949年才成立的中華人民共和國。有人反諷：「如果真要嚴格遵守憲章，代表權是不是該還給中華民國？」也有人直言：「誰會入侵你們國家？日本絕不會做這種事。以敵國條款自居，自詡為大國，實在可恥。」
民間反彈：國際輿論質疑中國戰狼外交
中國駐日使館的貼文不僅在日本引起反彈，也遭台灣、美國等地網友批評。有人指出：「中華民國才是聯合國創始成員，跟中共毫無關係。」也有人質疑中國才是「軍國化」的國家，並反問：「真的遵守聯合國憲章，你們有在保障人權嗎？」
這些反應凸顯中國外交官在日本的「戰狼行為」已嚴重損害雙邊關係。從薛劍的暴力言論到使館援引過時條款，均被視為挑釁舉動。日本政界要求採取更強硬措施，民間則以網路輿論展現不滿。
目前，日本政府僅表示將持續要求中方改善，但是否會進一步採取驅逐或制裁行動，仍有待觀察。事件也再次提醒國際社會，外交言行若失去分寸，不僅破壞雙邊互信，更可能加劇地區緊張。
