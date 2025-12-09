曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡

新竹縣一所國中19天內發生2起墜樓事件。示意圖／photoac

新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。

上月一名女教師因不明原因墜樓死亡，然而先前該名女教師長期有情緒困擾，曾向縣府投訴遭「職場霸凌」，遭控不當管教、上課遲到等情事；校方指出，月初曾將她調為行政職，原以為能為其平衡身心，未料發生憾事，事後已啟動「校園危機處理與心理輔導機制」，由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，同時將依師生需求，推動關懷措施。

不過事發僅19天，昨（8）日下午2點多，該校一名國三男學生於第六節課離開教室前往廁所，也因不明原因墜樓，校方人員見狀後立即通報警消到場，待救護人員抵達現場，男學生已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍因傷勢過重，於下午4點多宣告不治。

事後警方初步排除男學生受外力介入可能，只是該校不到3週接連發生2起墜樓事件，恐導致家長及學生陰影及擔憂；對此校方指出，該2起意外並無關連，目前已啟動校安機制進行輔導，協助傷者醫療外，也同步安撫學生情緒。

校方表示，待釐清事件，將全面檢視校園安全環境與相關作業流程，研擬改善方案；而新竹縣教育處接獲通報後，也派員前往學校了解。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



