曾投訴遭職場霸凌！竹縣女老師校內墜樓不治

[NOWnews今日新聞] 新竹縣某國中一名女老師，20日上午自高處墜落，校方立即通報119進行緊急救護，並依「校園安全事件通報作業」啟動校安通報，由校護及相關人員於第一時間前往協助，經送醫搶救後仍宣告不治，對此，校方表達深感沉痛與遺憾，並持續密切關注其狀況，後續也將全力配合警方與相關單位進行後續調查。

據了解，該名女老師平時有身心困擾，時常請假，過往也曾向縣府投訴遭職場霸凌，校方對此表示，已依相關制度提供必要協助與支持；惟意外仍然發生，深感遺憾，目前校方已全面啟動「校園危機處理與心理輔導機制」，由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，並提供必要之情緒與心理支持。

校方指出，後續將視師生實際需求，逐步推動相關關懷措施，包括協助受影響者進行情緒調適、提供個別與團體支持服務、強化心理諮詢與轉介流程，以及協助教職員在工作與情緒上的調整。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



