曾拍下新疆集中營影像！流亡中國攝影師遭ICE逮捕恐被遣返

現年38歲、來自中國河南省的關恆，曾於 2020 年前往新疆拍攝多處疑似維吾爾人集中營的影像，相關畫面後來被視為揭露中國政府人權侵害的重要第一手證據。 圖：翻攝自 X 維吾爾人權項目

[Newtalk新聞]

現年38歲、來自中國河南省的關恆，曾於 2020 年前往新疆拍攝多處疑似維吾爾人集中營的影像，相關畫面後來被視為揭露中國政府人權侵害的重要第一手證據。為公開這些影像，關恆選擇流亡海外，卻近日傳出遭美國移民暨海關執法局（ICE）以非法入境為由逮捕，面臨可能被遣返回中國的風險，引發國際人權團體關注。

綜合外媒報導，關恆過去多次透過 VPN 瀏覽海外網站，逐漸接觸到中國官方長期封鎖的歷史與政治事件，包括 1960 年代的大饑荒及 1989 年的六四天安門事件。他曾表示，即便對中共政權的作為有所認知，原本仍打算在中國低調生活，直到親身前往新疆後，才徹底改變想法。

廣告 廣告

關恆回憶， 2019 年他以觀光名義騎乘摩托車自上海前往新疆，原以為只是單純旅遊，卻在當地目睹高度戒備的社會管理體系，包括密集的檢查站、武警巡邏、住宿時的反覆登記與人臉辨識。直到 2020 年疫情期間居家隔離時，他在海外網站看到研究團隊利用衛星影像揭示新疆遍布大型集中營的報導，才進一步引發關注。

他表示，雖然明知風險極高，仍決定再次進入新疆蒐證。關恆刻意避免使用顯眼的專業設備，改以租借長焦 DV 攝影機，依據衛星資料標註的位置，花費約 3 天時間，前往多處疑似集中營地點，在安全距離外進行拍攝。拍攝完成後，他將影像記憶卡藏於車內，並以空白記憶卡替換，成功避開檢查後離境。

為確保影像不被銷毀並能公開，關恆隨後展開逃亡行動，先自中國深圳前往香港，再輾轉飛往厄瓜多與巴哈馬，最後獨自駕船在海上漂泊近 1 天後抵達美國佛羅里達。他事前已將影像上傳至 YouTube，並於 2021 年 10 月 5 日公開，相關內容隨即獲得多國媒體引用報導。

然而，關恆公開影像後，除在網路上遭大量攻擊外，也傳出其在中國的家人與親友持續遭警方騷擾。他本人則因長期壓力出現憂鬱症狀，選擇一度與外界斷聯。今年 8 月，美國 ICE 突襲其位於紐約州的住所，並以非法入境為由將其逮捕收押。

消息曝光後，引發多個國際人權組織與美國政界人士關切。曾於 2021 年憑新疆調查報導獲得普立茲獎的《BuzzFeed News》聯名發表陳情信指出，關恆提供的「地面實證」彌補了衛星影像研究的不足，對揭露新疆集中營的存在具有關鍵意義。中國人權（HRIC）執行董事也警告，若關恆被遣返回中國，恐面臨嚴厲刑責。

此外，關恆的律師透露，法官以管轄權問題為由，拒絕關恆的保釋申請。美國民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）表示，他已在 12 日寫信給美國公民及移民服務局（USCIS）的局長艾德洛（Joseph Edlow），希望他能支持關恆申請的政治庇護。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓入境卡標CHINA不改! 矢板明夫：當中國小弟首都叫漢城剛好而已

華爾街日報：習近平光環下的根基出現裂痕 揭露中國經濟困境事實