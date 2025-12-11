曾拍周董MV！吳洛儀「超狂生產狀態」引熱議

娛樂中心／尤乃妍報導

曾被封為「最美模特兒」及「小李毓芬」的網紅吳洛儀，2011曾經擔任周杰倫《你好嗎》MV女主角，也曾參與五月天《而我知道》MV拍攝，亮麗外型廣受喜愛，最近她在社群分享三胎終於出生，超驚豔生產狀態讓網友們十分驚訝。





吳洛儀今年宣布再懷第3胎，她自己表示沒有想過會成為3個小孩的媽媽。（圖／翻攝自Instagram@love_loyi）

曾擔任J女郎、出演五月天MV的「最美模特兒」吳洛儀，2019年與圈外男友結婚，隔年誕下一子，取名「小皮蛋」，短短一年後再次發文宣布懷孕，而今年7月她也突然發文「對～我自己都沒想到，我居然要變成三個孩子的媽了！老實說…有點怕怕的」。在連續兩年懷孕生子湊成一對「好」字後，沒想到今年吳洛儀宣布再懷三胎，她本人坦言表示其實對於這次懷孕感到有點害怕，一切都要重新開始，但同時也提到老公得知此事非常興奮，因為三個小孩是他的人生夢想。

吳洛儀生產前後基本無異，狀態超好讓網友們紛紛驚呼。（圖／翻攝自Instagram@love_loyi）

10日她在社群發文「歡迎來到這個世界！終於有個讓我優雅生產的貼心孩子了。雖然前幾天半夜你一直蠢蠢欲動，好像迫不及待想跳出來見大家，但每一次你都很乖地忍住，沒有讓陣痛真的繼續下去。未來的日子，請多多指教了，我們的小小新成員。」貼文一出網友紛紛送上祝福外，吳洛儀生產完的超完美狀態也讓網友驚訝「怎麼有人生完長這樣，好扯」、「漂亮到好不可思議」、「生完可以這麼美嗎」、「完全看不出剛生完，洛儀也太美了吧」。

