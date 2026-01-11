曾拍攝新疆集中營 中國青年關恆入美求庇護 12日線上聽證

位於新疆阿圖什市，被瞭望塔和倒刺鐵絲網圍繞的所謂「職業技術教育訓練中心」，被外節懷疑是針對維吾爾人的改造中心之一。(美聯社)

中國公民記者關恆(Guan Heng)冒險拍攝了大量中國政府在新疆大規模關押維吾爾人的影片，隨後逃亡國外輾轉抵達美國申請政治庇護，去年8月因非法入境遭移民暨海關執法局(ICE)拘留，在紐約州拘留中心內等候被遣送到烏干達，事件一直受到各方關注。

關恆的庇護聽證已定於12日在線上舉行，由移民法官奧蘭德(Charles Ouslander)負責審理，他早前已要求國土安全部(DHS)澄清是否支持關恆的庇護申請。一直關注此事的華爾街日報先後就此發表評論，而在10日的社論認為，國土安全部長諾姆必須在此事上，展現道德領導能力及戰略眼光，讓關恆留在美國。

川普政府為貫徹強硬移民政策，在拘捕關恆後決定將他遣送到烏干達。這個非洲國家去年與美國達成協議，接收來自第三國的公民。

但相關做法隨即引發大量關注，人權組織認為烏干達與中國政經關係密切，關恆極有可能被引渡回中國。關恆的母親曾表示，若兒子被遣返回去必死無疑。

國會眾院中共問題特設委員會資深成員、民主黨籍的克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)呼籲DHS釋放關恆。華爾街日報也發表社論，譴責驅逐關恆等同中共幫凶。

基於外界壓力，DHS致函關恆的律師陳創闖表示，不會尋求把他遣送到烏干達，然而並未明確說明是否會尋求將關恆遣送到其他國家。

DHS發言人堅稱，關恆是在時間和地點不明的情況下非法進入美國，所有尋求庇護的訴求，都將由移民法官審理。

陳創闖認為，撤銷遣送至烏干達已有積極進展。他預計庇護聆訊舉行過後，整個案件可能需要數年時間才會有結果。

在線上聽證前，國務院民主、人權和勞工事務局代理副助卿特納(Julie Turner)去年12月12日致函給移民法官奧蘭德，信中描述了中國侵犯人權行為及迫害異議人士、記者的情況，被外視為給與關恆庇護案發揮積極作用。

但華爾街日報認為，目前就看諾姆是否願意違反川普的嚴打非法移民政策，發揮道德勇氣及長遠戰略眼光，讓關恆獲得庇護。

