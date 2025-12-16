曾拍攝《十年》 香港導演周冠威新作遭禁映

香港電影導演周冠威新作《自殺通告》遭到港府禁映。

以不利國安為由禁映

周冠威今天(16日)在臉書發文說，《自殺通告》8月送香港電檢，在超過4個月的等待後，終於收到香港政府信件，拒絕核准《自殺通告》於香港上映。

他引用香港電檢單位回函：「經綜合考慮所有相關事項和因素，並對該影片進行全面評估後，檢查員認為整體來說，該影片的上映會不利於國家安全條例第 10(2)(d)條 ，因此不宜上映。請注意，《條例》第 7 條訂明，任何人上映影片，而該影片未獲發給豁免證明書或核准證明書，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款100萬元(港幣)及監禁3年。」

周冠威表示，已經諮詢律師，曾經考慮司法覆核控告港府，「但律師意見不出所料，在司法崩壞的時代，控告政府，沒有太大意義。如果敗訴，更有可能被政府追討過百萬的訴訟費。」

導演批政治事件

周冠威指出，《自殺通告》本身是商業電影，現在被動地變成「政治事件」，被判斷為不利國家安全的電影。

他指出，香港無法上映，接受這個現實很痛苦，這部電影命途多坎坷，電影是很多人的心血，不能在香港面對觀眾，很傷感。面對這個打擊，他的回應是，他要繼續拍電影，期待未來，《自殺通告》在香港有公開放映的一日，相信神不會放棄香港，他也不會。

《自殺通告》是一部懸疑、驚悚電影，由黃秋生、林予晞等人主演。影片以一所菁英私校為背景，探討教育制度下的高壓與深層問題。

《自殺通告》最近剛在台灣上映。

香港獨立媒體ReNews指出，外界猜測《自殺通告》上映受阻，和周冠威曾拍攝《十年》、《時代革命》等電影有關。

周冠威曾以電影《幻愛》與曾俊榮共同獲得第57屆金馬獎最佳改編劇本獎，並以執導反送中運動紀錄片《時代革命》奪得第58屆金馬獎最佳紀錄片獎。

逾10部影片因國安因素遭禁

關於香港禁片問題，根據香港明報10月6日報導，2021年修訂的香港《電影檢查條例》要求檢查員審查及分級影片時須考慮上映「是否會不利於國家安全」。

香港電影報刊辦回覆明報，「因國家安全考慮」，條例生效至今50部影片須修改內容，13部不核准上映。 (編輯：鍾錦隆)

