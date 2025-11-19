曾拍「鐵鍊藍寶堅尼」台中抖音網紅涉暴力討債 開庭賣慘辯顧母8萬交保

記者陳佳鈴／台中報導

綽號英國的網紅楊男，曾在中央公園拍攝用鐵鍊拉藍寶堅尼的影片，在抖音上也擁有數千粉絲。(圖/翻攝抖音)

曾因在台中中央公園以鐵鍊拉動藍寶堅尼超跑而在網路走紅的 22 歲楊姓男子，捲入一起嚴重暴力討債事件。他今年 5 月與友人涉入債務糾紛，期間對一名余姓男子施以猛烈攻擊，造成對方顱內出血、重度昏迷，因此依殺人未遂罪將楊男提起公訴。台中地院18日開庭審理，楊男否認有意殺人，但承認重傷害未遂，還辯稱要照顧母親，法官最終裁定 8 萬元交保並限制住居。

檢方調查指出，綽號「判官」的 32 歲洪姓男子與余男有財務糾紛，5 月 10 日清晨雙方約在太平區某汽車旅館談判。洪男先進房間，楊男與 17 歲藍姓少年隨後帶著兩把西瓜刀進入。不久後洪男離開，剩下三人在房內協商。

談判期間雙方因金額問題起口角，楊男情緒激動，徒手毆打余男。余男見狀稱可聯絡友人送錢，但又在轉移其他陣地時，余男企圖落跑被抓回，監視器畫面拍下，楊男將倒地的余男頭部連續踹擊十餘下，力道之大使其頭部多次撞擊水泥地面，導致顱內出血、陷入重度昏迷（3分）並併發呼吸衰竭。旅館員工見狀制止後，兩人才匆忙離去。余男經急救後脫離險境，目前已康復出院。

開庭時，楊男辯稱當天飲酒至凌晨，醉意下失控才痛踹對方，強調若有殺人意圖，當場持刀即可，不可能只用腳踹。他並表示因余男喊價 120 萬元和解金過高，才尚未與家屬達成和解。法院審酌後，裁准楊男 8 萬元交保並限制住居，全案仍待後續審理。

