曾拒絕湯姆克魯斯！霍諾德獨攀101前「法國蜘蛛人」先登頂 揭高空尿尿內幕

自由攀岩傳奇艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日早上9點挑戰徒手（無安全繩）的方式攀登台北101大樓。Netflix提供

自由攀岩傳奇艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日早上9點以徒手（無安全繩）的方式攀登台北101大樓，並全程由Netflix平台向全球直播。事實上，霍諾德並非挑戰台北101的第一人。2004年被封為「法國蜘蛛人」的羅貝爾（Alain Robert）曾完成類似壯舉，而湯姆克魯斯也曾看上台北101，想把攀爬畫面放進《不可能的任務3》中，但當時卻被拒絕，可惜了一次向全世界行銷的機會！

提到攀登台北101，霍諾德並非挑戰台北101的第一人。2004年「法國蜘蛛人」羅貝爾（Alain Robert）曾受邀為新落成的101宣傳，但他日前受訪卻直言：「那棟大樓彷彿受到某種詛咒。」日前羅貝爾在峇里島寓所受訪時，對這段往事心有餘悸，感嘆：「那棟大樓彷彿受到某種詛咒。」

331大地震曾奪5命 法國蜘蛛人憶101：那棟大樓彷彿受詛咒

回溯興建期間，2002年曾遭逢331大地震，導致56樓的大型起重機墜落造成5人罹難，成了一段令人悲傷的慘痛回憶。而羅貝爾當年在挑戰前12天，竟遭遇意外骨折縫了15針，攀登當天還遇上傾盆大雨，手肘腫大1.5倍的他被迫在單手無法使力，以及部份窗框包覆光滑薄膜的劣勢下，忍痛完成地獄級挑戰。不過當時羅貝爾當時有安全繩的保護措施，相較之下霍諾德的徒手攀登更顯驚險！

此外，早在《不可能的任務3》拍攝時，湯姆克魯斯就看中台北101，當時劇情想安排阿湯哥跑到頂樓，大樓警衛朝他開槍逼近，阿湯哥從台北101樓頂一躍跳到隔壁大樓。

但這個拍攝計畫卻被當時的台北101以「大樓內部還是工地」、「隔壁沒有大樓不符合實情」為由拒絕。後來阿湯哥轉往上海拍攝，並在《不可能的任務4》中攀爬哈里發塔。

法國蜘蛛人羅貝爾於2004年以攀登方式為台北101宣傳。翻攝FB＠Alain Robert

相較哈里發塔太滑不易攀爬 霍諾德讚101結構適合攻頂

而霍諾德也曾勘查過全球最高樓杜拜哈里發塔，但因其外牆幾乎全是光滑玻璃結構，反而極難攀爬。他分析，以台北101的窗沿條件與臂展需求，是他手指能克服的範圍。

許多人也好奇，萬一攀爬途中有生理需求該如何解決？霍諾德在GQ 提問影片中有回答這個部份，他表示60年代前輩確實會將排泄物裝在紙袋後「直接往山下丟」，但這在現代會引發公憤。現在的專業做法是先排解在袋子裡，用封箱膠帶綑紮封死後塞進空水壺，掛在裝備包下方跟著他攻頂。霍諾德強調，必須等到下山後才能丟進垃圾桶，確保不對環境留下任何負擔。

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）近日不斷為徒手攀登台北101訓練。Netflix提供

最怕降雨影響抓握 鎖定朝陽面利用日照確保乾燥

面對高空變數，霍諾德直言不懼強風，但最擔心降雨影響抓握。為了確保萬無一失，他計畫選擇台北101的「朝陽面」，打算利用日照讓外牆維持乾燥。針對外界對極限運動的質疑，霍諾德將攀岩與美式足球、綜合格鬥（MMA）對比，認為受傷機率趨近於零。



