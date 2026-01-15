曾拿亞洲盃銀牌！星二代轉行「當工地主任」求生 驚人近況曝光

記者蔡維歆／台北報導

左起張瑞夫、Ethan、許明杰、鹿希派、Ken、包庭政。（圖／好看娛樂提供）

本集迎來「最強星二代」參賽，賽前氣氛火藥味十足，選手們紛紛放話。前男團SpeXial成員許明杰是知名歌仔戲小旦許仙姬之子。許明杰直言：「上次都在做效果，這次要讓你們知道誰是最強星二代！」吳宗憲兒子鹿希派不甘示弱說：「是時候證明給大家看，我比所有星二代都還要拚！」

本週集結多位百萬訂閱網路紅人，挑戰高強度體能關卡。（圖／好看娛樂提供）

侯昌明兒子Ken目前就讀紐約大學，為了考上理想學校成功瘦身，體能基礎不容小覷。曾完成泳渡日月潭、登頂合歡山，目前維持一週兩次健身訓練，並強調關鍵在於意志力：「再累都會撐過去！」包偉銘兒子包庭政目前擔任工地主任，體育系畢業，擁有高爾夫青少年冠軍與亞洲盃銀牌戰績，是本集公認的硬底子選手。他誓言一雪前恥，豪氣宣告：「再強都沒用，叫我學長！」

而岑永康長子Ethan則是奧克蘭大學航太系學生，標準學霸型選手，一週健身4至5次，跑過半程馬拉松，也曾拿下籃球聯賽第三名，面對比賽毫無懼色：「沒在怕的！」岑永康也親自到場為兒子加油打氣，還自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第一啊！」在《最強的身體》全程高舉手機錄影，驕傲之情溢於言表。

