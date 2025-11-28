曾拿前女友裸照勒索千萬！「通姦除罪」推手涉詐貸1.6億羈押禁見

通姦除罪推手之一的周方慰，曾拿前女友裸照勒索千萬，如今因涉嫌詐貸1.6億遭收押禁見。資料照。呂志明攝



曾是「通姦除罪」釋憲案聲請人之一，卻被人踢爆沒有律師資格的男子周方慰，之前曾因拿前女友裸照恐嚇遭判刑。近期檢調又查出，他於擔任富邦綜合開發公司董事長時，涉嫌挪用公司款項購買私宅，還拿公司所有的嘉義南華大學集賢樓簽訂AB合約，向銀行詐貸1.6億餘元。台北地檢署昨（11/27）日發動搜索約談，檢察官訊後，今日向法院聲押禁見獲准。

檢調查出，富邦綜合開發公司於2015年間購入嘉義南華大學集賢樓，並與南華簽立包租契約，事後曾因履約問題鬧上法院，不過最後雙方調解成功，南華同意分期給付2850萬元給富邦綜合開發。想不到，周方慰竟然將這筆錢挪為己用，拿去購買位於台北市信義區的私宅。

不僅如此，富邦綜合開發出售集賢樓時，於2017年先與璽美實業公司簽訂買賣契約，雙方約定價金為1.12億元，但在交易完成前，周方慰卻利用璽美名義將集賢樓再賣給鈞言實業公司，明明實際約定價金為1.6億元，卻把金額拉高到2.3億元，由鈞言向銀行詐貸1.6億餘元，等同於鈞言沒出半毛錢就拿下集賢樓。

檢調還查出，新冠肺炎疫情期間，鈞言還找了合作公司和人頭，利用集賢樓製作不實金流和買賣契約，向政府申請3000萬元的紓困貸款。

周方慰在調查人員陪同下走入北檢接受複訊時，直接以外套蓋頭不想被拍。資料照。呂志明攝

北檢檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，昨（11/27）日指揮調查局台北市調查處，兵分20路搜索周方慰等8名被告住處及富邦綜合開發公司，並約談到案。檢察官偵訊後，認定周方慰涉犯《刑法》詐欺取財、侵占、《銀行法》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，今日向法院聲請羈押禁見獲准。

2015年間，已婚的周方慰與第三者發生性關係，對方還產下一子，周方慰偷偷認領，後來周方慰的太太辦理戶籍謄本時，才發現丈夫竟然多了一個小孩，憤而向地檢署提告，北檢依妨害家庭罪起訴。法院審理期間，台大法律系畢業的周方慰認為通姦罪應該除罪化，聲請大法官釋憲，還以「律師」名號接受媒體訪問，最終與多名聲請人共同促成司法院大法官作成解釋，宣告通姦罪違憲。

然而，成名後的周方慰卻被查出，不具律師資格還替人打官司收取百萬報酬。另外，他還曾拿他前女友的裸照恐嚇對方要「讓大家知道」，逼對方簽1千萬元本票。劣行曝光後，他竟然又拿照片找女方父母假意談和解，但實際上在恐嚇對方會變成「八卦新聞主角」。法院各依《律師法》、《刑法》詐欺取財未遂、無故重製交付性影像罪判決有罪確定。

