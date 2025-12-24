曾拿金牌獎！ 西門牛肉麵店闆娘控客抽菸擋門

西門町一家知名牛肉麵店近期遭遇多起困擾，老闆娘控訴店門口有人抽菸阻礙客人進出，報警後卻等待40分鐘才有員警到場，且被告知「不關他們的事」。此外，店家的電視螢幕也曾兩度遭到毀損。對於抽菸事件，轄區分局表示當時有其他案件正在處理中，且抽菸行為並非警方主管業務。這家曾獲得多項金牌獎項的牛肉麵店，正面臨西門町觀光區複雜環境帶來的挑戰。

西門知名牛肉麵店闆娘控客抽菸擋門。（圖／TVBS）

這家位於西門町的知名牛肉麵店曾獲台北市長蔣萬安頒發獎盃，其清燉牛肉麵奪下2025台北國際牛肉麵金牌，紅燒牛肉麵調理包也拿下2024金牛獎。然而，店家近期卻面臨多起困擾。根據老闆娘表示，12月23日晚間8點58分，有人在店門口抽菸並大聲罵髒話，讓客人難以進入店內，客人必須「吃牛肉麵配煙味」，於是她向警方報案。

曾獲台北國際牛肉麵獎項。（圖／TVBS）

老闆娘感到無助地表示，報案後警察告訴她「靜待佳音」，但40分鐘後警察才抵達現場，且表示「不關他們的事」。她也曾撥打1999市民專線，但仍「完全求助無門」。對此，警方解釋，因為接獲這起報案前仍有其他案件正在處理中，且抽菸行為的主管機關並非警方。

除了抽菸事件外，這家牛肉麵店還面臨其他困擾。12月16日，店家向警方報案指出電視螢幕遭人毀損，但警方到場後查看店內監視器，發現沒有拍攝到案發地點。類似情況在10月也曾發生，10月12日店家上班時發現電視螢幕有問題，請師傅修理，直到27日認為是被人為毀損才向警方報案，但當時未提供監視器畫面。

附近店家員工也表示，西門町附近環境「很複雜」，「別的地方的人士很多」。作為觀光區，雖然客人進出是常態，但環境複雜，各種人都有。老闆娘提到，警察曾告訴她「他們也沒有什麼辦法」，並表示該區域「好像是一個未成年青少年的據點」，警方建議她要小心一點。這起發生在西門町鬧區的牛肉麵店糾紛，是否遭到惡意毀損，仍有待釐清。

