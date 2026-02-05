曾持雙刀逛大街男子坐他人大型重機車上遭制止 暴走推倒機車又打人

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市47歲賴姓男子昨天(4日)下午4點多，坐在平鎮區環南路二段1間機車行前的大型重機車上，機車行店員出聲制止，賴男突然暴走，徒手毆打店員頭部，還拿起一旁的掃把推倒大型重機車等，當場被警方逮捕後，已依傷害、毀損罪嫌送辦。

賴男當時獨自1人坐在該機車行前的大型重機車上，店員發現時趨前制止，賴未離開，反與店員爆發衝突，不僅徒手毆打店員頭部，導致店員頭部挫傷，還邊喊「搶劫」邊拿起一旁掃把推倒2輛機車。

平鎮警分局宋屋派出所派員趕往處理時，賴男仍在機車行前碎念，不願離開，警方當場逮捕他，訊後依傷害、毀損等罪嫌移法桃園地檢署偵辦。

警方說，賴男2023年10月間也曾因情緒失控，手持雙刀架在自己的脖子上，走在平鎮區民族路上而嚇壞路人，幸後續警方勸導，他才放下雙刀，未釀成任何人受傷，這回與機車行店員爆發衝突，還打傷對方，將須面對應負擔的刑責。

