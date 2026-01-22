曾指導《艋舺》紋身！知名刺青師不滿醫生「太直白」 診間揮拳毆醫挨告

知名刺青師李耀鳴在診間與醫生發生口角，竟揮拳重擊醫生左胸而遭移送法辦。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區近日發生醫療暴力案件，54歲知名刺青師李耀鳴到淡水馬偕醫院回診時，不滿宋姓醫師講話「太直白」，在診間揮拳毆打醫生左胸，宋男21日正式提告，警方訊後依傷害、醫療法等罪嫌將李男移送法辦，相關案情則仍須釐清。

據了解，李男在刺青界頗有名氣，他曾指導電影《艋舺》和《賽德克．巴萊》的紋身，還是台灣紋身職業總工會創會理事長，但他過去曾涉及強盜、傷害、妨害公務等多起案件，因幫派背景而被警方提報為流氓，並列為「治平專案」的掃蕩對象，還曾不滿社區門禁磁扣問題，作勢毆打保全而遭依恐嚇罪判處拘役20天。

而李耀鳴罹患口腔癌第四期，定期到淡水馬偕醫院接受血液腫瘤科治療，他19日下午前往複診，在宋姓醫生針對人工血管裝設問題進行溝通時，疑似不滿醫生講話「太直白」而情緒失控，突然揮拳重擊宋醫師左胸導致挫傷。

警方到場時雙方衝突已平息，宋男則在21日正式到派出所提告，警方依法受理，訊後依《刑法》傷害罪、強制罪，以及違反《醫療法》妨礙醫療業務罪等罪嫌將李男移送士林地檢署法辦。

面對暴力指控，李耀鳴反控是醫生的錯，強調醫生沒有清楚講解病情，也沒告知任何治療方法，整個過程的態度讓其無法接受。

