曾指導《賽德克．巴萊》！知名刺青師看診毆打醫師遭送辦 本人道歉還原起因

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

刺青師李耀鳴曾擔任電影《艋舺》、《賽德克．巴萊》的紋身指導，日前在淡水馬偕醫院診間情緒失控朝醫師揮拳，該名醫師事後報警，李耀鳴被依傷害、強制及違反醫療法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。對此，李耀鳴也在臉書發長文道歉，並還原事發經過。

李耀鳴表示，動手就是不對，這他該認錯，透露當天是這位淡水馬偕醫院血腫科化療的宋醫生第二次看診，第一次約診為兩個月前由他安排自己做癌症痊癒後的定期檢查，這次預約去看診及定期檢查的報告，如果有復發才會安排治療。

李耀鳴回憶，一進診間對方就說自己這次有診斷出癌細胞復發，完全沒給他看任何正子檢查的影像及檢查報告分析，直接就要他當日裝人工血管，準備做化療。癌症的治療方式有很多，抗癌成功過一次的他，也會私下做功課，所以就覺得這位醫師非常輕率，隨即問「人工血管會裝多久」，結果對方很不耐煩的口氣回會「一直裝著」。他回想先前自己就是做放療加化療，化療也就一週一次，且是到院後直接打血管，當時也沒有裝人工血管，更何況治療癌症的方式可評估選擇，身為醫生不是應該主動告知病患可以選擇的治療方式，而不是讓病人慌張地不知所措，覺得像當白老鼠，來做為醫生資歷的墊腳石。

李耀鳴承認，這時自己有點火氣，才回說「那不是要裝到死」，對方說「對」，自己繼續問「那請問我多久會死」，醫師回「很快」，接下來就是自己說要到醫評單位檢舉醫師及爭吵的部分，已交由司法單位審理，強調並非因為這位醫生講話直白而動怒。

李耀鳴透露，第二天還特別換去榮總掛號問診，醫生也如先前在放射科看診時一樣的會把他近期所做的核磁共振，正子掃描等多項檢查的結果詳細說明並告知可以尋求的醫療方式，跟淡水馬偕宋醫生的判定天差地遠，自己的癌細胞根本不是轉移，而是新生成，還能繼續使用對自身有效的放療，「很慶幸當時自己沒接受宋醫生的治療模式，不然真的死的（很快），我真的想問有多少人在被草率而直白的誤診判斷因驚恐之餘，為自己或家人做出難以挽回且遺憾的決定」。

