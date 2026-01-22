曾挑戰攀爬101！法國蜘蛛人憶：好像被詛咒

▲「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）曾在2024年挑戰攀登101。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國傳奇極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於本週六（24日）在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live），挑戰徒手攀登台北101。「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）也曾在2024年挑戰攀登101，他受訪回顧這段經歷時直呼「這棟大樓好像被詛咒了」。

英媒《觀察家報》報導，霍諾德直播挑戰攀登台北101外牆的壯舉，堪比1974年8月7日珀蒂（Philippe Petit）挑戰在紐約世貿中心雙子塔之間走鋼索，霍諾德還面臨全球數百萬觀眾實時觀看的額外壓力。

《觀察家報》也訪問2004年成功挑戰攀爬101的「法國蜘蛛人」羅伯特，他回顧這段經歷時，直呼「這棟大樓好像被詛咒了」。

報導提到，2002年台北101建設期間，一場大地震造成多名建築工人死亡，並導致一台起重機從這座尚未完工的摩天大樓的56層墜落。

羅伯特在挑戰前12天，在一場拍攝活動中從交通號誌上摔下來，導致手肘骨折，當時縫了15針，手肘腫脹到原本的1.5倍大。

羅伯特原定採徒手攀登，但因骨折只能使用一隻手，當天還下著傾盆大雨，天氣相當惡劣，玻璃帷幕過於溼滑，改使用安全繩索攀爬，且由於尚未完工，一些窗框仍然覆蓋著光滑的貼膜，妨礙攀爬進行。最終，他耗時約4小時才登頂，比原先預估多出一倍時間。

對於霍諾德此次挑戰赤攀台北101，羅伯特認為這不是最難的挑戰，以他的標準來看，從簡單到困難分為1到10分，101的難度是5.5、最高6分。

霍諾德近日接受CNN訪問時也笑說，「有時候你爬到上面，會想『我的天哪，我到底在幹什麼？』」也透露出自己對死亡相當坦然，「我其實沒有指望自己會活很久」。但他也說，「我相信觀眾們觀看這部影片時可能會感到緊張不安……但我希望觀眾們能從這段經歷中獲得一些我的快樂」。

