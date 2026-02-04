曾捧紅金城武、林志穎！影劇大亨吳敦離世 江南案3殺手全殞落

影劇大亨吳敦近日身體不適在家倒下，經救治後仍不幸離世，享壽77歲。（圖／本刊資料照）

影劇大亨、前竹聯幫總護法吳敦曾捧紅林志穎、金城武等巨星，早年在演藝圈叱吒風雲，近日卻在家中倒下送醫，經醫救後宣告不治，享壽77歲，而他也是「江南案」三名殺手之一，也代表江南案殺手全數離世。

吳敦早年混跡江湖，被道上稱為「鬼見愁」，更因此受竹聯幫主陳啟禮賞賜，坐上總護法位置，還在1984年與陳啟禮、董桂森一同犯下「江南案」，陳、吳回台受審，監禁6年多後出獄。

而吳敦出獄後跨足演藝圈，製作上百部電影和戲劇，包括《旋風小子》、《新烏龍院》，以及蘇有朋和賈靜雯合演的《新倚天屠龍記》，每一部都膾炙人口，更捧紅林志穎、金城武等巨星。

吳敦近年則因身體問題逐漸退出螢光幕前，2025年還曾出書談江南案往事，近日卻在家中身體不適，緊急叫來救護車送醫，但他病情過重仍離世，享壽77歲，家屬悲痛萬分，預計2月15日舉辦告別式。

