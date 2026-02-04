曾捧紅金城武、賈靜雯 影視大亨吳敦病逝 朱延平曝最後一次見面

【緯來新聞網】影視大亨吳敦綽號「鬼見愁」，他曾是竹聯幫大老，後投入影視產業，今傳出於3日上午病逝，享壽77歲。他過去與名導朱延平合作數十年，從《烏龍院》、《逃學》系列熱門作品等，對於吳敦病逝消息，朱延平感嘆好友晚年疾病纏身，幾個月前兩人才剛見面，沒想到就是最後一面，「離苦得樂，祝福他和他的家人。」

影視大亨吳敦病逝享壽77歲。（圖／翻攝自藍祖蔚FB）

吳敦生前曾加入竹聯幫，因捲入震驚國際的「江南案」入獄，出獄後轉往影視產業發展，製作上百部電影和戲劇，一手捧紅金城武、林志穎、賈靜雯等人。與朱延平合作的《新烏龍院》更讓郝劭文、釋小龍成為票房巨星，創下驚人票房紀錄；當年投資蘇有朋、賈靜雯合演的《新倚天屠龍記》也讓兩人創下超高人氣。晚年他鮮少公開露面，去年則發表新書《江南案與我的一生》，回顧自身人生。



朱延平與吳敦合作多年，兩人合作從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》交情數十年，共同創造出許多膾炙人口的作品。朱延平透露，吳敦晚年病痛纏身，選擇隱居療養，子女皆隨伺左右。對於老友離世，朱延平感嘆，「我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅。聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」



吳敦靈堂目前已設於台北市民權東路鼎峰會館，開放親友弔唁，家屬對於後事希望能低調治喪，2月15日吳敦告別式僅舉行家祭，不開放公祭儀式，將在家人陪伴下走完最後一程。

朱延平感嘆好友吳敦離世。（圖／資料照）

