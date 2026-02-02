曾捧紅S.H.E！Ella聽聞袁惟仁病逝 情緒崩潰哭喊：再也無法見面了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

音樂人袁惟仁今（2）日傳出病逝消息，享年59歲。袁惟仁在音樂這條路上成就許多歌手，其中對S.H.E而言更可以說是她們的音樂啟蒙導師，如今袁惟仁離世，Ella在聽聞消息後也悲痛發聲了。

Ella聽聞袁惟仁病逝悲痛發聲。（圖／翻攝Ella、袁惟仁臉書）

Ella聽聞小胖老師病逝消息，當場傷心淚流不止，她情緒淚崩直呼：「再也無法見面了！」哽咽說，小胖老師在我心目中一直有個很重要的位置，當年還有購買他的專輯、很謝謝他一直以來的照顧。在這次艾拉主意巡演的轉場影片，更有一段當年她在歌唱比賽時老師擔任評審的畫面，每次那熟悉的講評聲音出現在耳機裡，都讓她很感慨、也非常想念。

Ella透露，後期小胖老師因為養病，沒有聯繫、見面的機會，但一直為他打氣著。她衷心祝福，「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得他。如果家屬願意舉辦追思會，我希望可以去送最後一程，好好跟他告別。

據悉，袁惟仁過去曾為S.H.E製作專輯，不只在專輯《PLAY》裡李泉〈再別康橋〉中擔任配唱，專輯《Super Star》、《SHERO》也是出自他手。之後S.H.E推出的歌曲〈聽袁惟仁彈吉他〉歌詞寫道：「靠著窗半夜聽著袁惟仁彈吉他，他認真創作的哼哼唱唱，一點一滴築音樂的夢想，就要像他一樣。」字字句句訴說著對袁惟仁的敬意。





