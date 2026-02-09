曾捲入性騷風波...歌手陳昇畫展突取消 南美館：團隊提出取消合作

曾捲入性騷的歌手陳昇原定2月7日在台南市美術館舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，卻在開展前幾天突然宣布延期，今（9）日更是直接宣布取消展覽。

台南市美術館發布公告，原訂於辦理之「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」及春節期間相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。

今年台南市美術館特別邀請陳昇團隊合作，進行2026春節檔期展覽，不過台南市美術館5號突然發布聲明，稱因經費籌措考量+迫近春節假期，館內展覽審查程序在開展前未能完成，因此忍痛決定展覽順延辦理。沒想到僅過4天，便宣布展覽取消，引發外界議論。

廣告 廣告

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

南美館外遇怪客拍照索錢 民眾不給反遭嗆「你們台灣人就是這樣」

918強震！南美館殭屍「動起來了」民眾驚聲尖叫

南美館「猛鬼午夜場」 黃偉哲變裝炭治郎