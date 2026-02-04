曾捲公務車風波請辭...李俊俋今任民進黨政策會副執行長、黨主席特助

監察院前秘書長李俊俋過去因濫用公務車爭議請辭下台，不過，民進黨主席賴清德今（4）日在中執會宣布新黨務人事，李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。

民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞，賴清德說，今天的中執會，將針對「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請提名兩位競選連任、政績優異的傑出縣長：周春米縣長與陳光復縣長。

賴清德介紹，周春米縣長無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。周春米縣長上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴清德再說，陳光復縣長如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。對陳縣長而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。他以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德強調，相信「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

賴清德也宣布新任黨務主管人事，由前立委李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。

李俊俋過去擔任監察院秘書長時，因使用公務車接送愛犬做寵物美容，引發外界討論；李俊俋最終也請辭下台，而總統府於去年6月3日公告總統令，李俊俋已獲准辭職並予以免職，自6月2日起生效。

