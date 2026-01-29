曾捲哈佛前校長醜聞 中國「美女經濟學家」被爆當豪門二奶還生女

捲入哈佛大學前校長桑默斯婚外情的「美女經濟學家」金刻羽（右），近日被爆曾是寶利德創辦人余海軍（左）的小三，兩人育有私生女。翻攝自X



中國具權威影響力的財經媒體《財新網》日前刊出一篇深度報導，揭露中國華東地區曾經風光一時的豪車經銷商「寶利德」背後的資金問題與經營內幕，其中涉及創辦人余海軍和「美女經濟學家」金刻羽的婚外情，更是備受外界關注。雖然報導目前被下架，但相關內容已在網路上廣泛流傳。

根據《財新網》報導指出，寶利德創辦人余海軍，自2022年7月起與號稱「美女經濟學家」的金刻羽發展婚外情。金刻羽是中共前財政部長、現任亞投行行長金立群之女，曾任香港科技大學金融學教授，現為倫敦政治經濟學院終身副教授；過去也曾被海外媒體爆料，她和捲入艾普斯坦性醜聞的哈佛大學前校長桑默斯有過婚外情。

報導稱，金刻羽和余海軍當時頻繁公開出雙入對，還在2022年7月24日以召開「股東分紅會議」為名，邀請多名企業投資人前往杭州千島湖一處別墅聚會，實際上卻是為他和金刻羽所生的非婚生女兒舉辦滿月宴。報導指出，金刻羽父母同樣也盛裝出席，而當時余海軍仍與法定配偶陳穎菲維持婚姻關係。

報導並提及，在上述滿月宴後不久，余海軍與陳穎菲疑似自一間擬上市公司中挪走數十億元資金，導致眾多投資寶利德的股東血本無歸。受害投資人名單包括網易創辦人丁磊投資10億元、萬向集團魯冠球透過民生人壽投資6.5億元、阿里合夥人胡曉明投資1億元、同花順董事長易崢投資3000萬元，以及浙江前省長呂祖善之子呂鍾霖等。

其實這篇報導內容主要是聚焦於寶利德的資本運作與財務問題，這家自2001年起家的華東豪車經銷商，曾代理多個國際一線汽車品牌，一度創下年營收逾百億元人民幣的規模；然而，寶立德內部長期透過多家關聯公司進行資金混同，並以高槓桿方式維持營運，在IPO計畫受挫、汽車產業景氣下滑與銀行抽貸等因素影響下，資金鏈於2019年後逐漸吃緊。

然而，報導中聚焦於寶利德長期以高槓桿擴張、資金混同與「陰陽帳本」操作所形成的系統性風險等內容，卻未在網路上引起太多討論，反而是金刻羽與余海軍的婚外情細節，迅速引發大量轉傳與議論。《財新網》目前已下架這篇報導。

