曾捲李玟富商尪小三風波！女星比基尼「包不住G級上圍」東西半球溢出
娛樂中心／綜合報導
香港女星崔碧珈曾演出《喜愛夜蒲2》、《辣警霸王花》等電影，2023年一度被捲入已逝天后李玟（CoCo）富商老公Bruce的「小三」風波，不過本人否認。擁有G級豐滿上圍的她，近日在社群平台PO出一系列比基尼辣照，大方放送東西半球，掀起網友暴動。
崔碧珈發文表示，自己9月起較少更新動態，是因為正在日本、韓國享受生活，這段期間每天玩樂、吃飯、練歌、練舞，體驗不同文化能對創作有更深感受。如今回到香港準備開工，她也分享旅遊美照，當中不乏清涼泳裝照，只見桃粉色、亮橘色布料幾乎包不住她的好身材，讓網友看得直噴鼻血。
至於與Bruce的烏龍緋聞，外界曾質疑她是婚外情主角之一，原因是兩人曾在聚會同框合照。對此，崔碧珈澄清與對方根本不熟悉，私下也沒有聯絡方式，當時僅是出於禮貌合影。
更多三立新聞網報導
黃豪平爆藥廠性招待！老闆「挑個祕書今晚陪你」尾牙成大型牛肉場
《聲林》男星合體G級波神！「吹樂器」色氣畫面流出 東尼大木也索吻
坤達爆回歸《玩很大》！涉閃兵告假「下次錄影復工」經紀人回應了
王子舊愛鄧麗欣首發聲！談「不倫粿粿」風波 分手4年吐真實心境
其他人也在看
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 21 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
昔傳婚變淨身出戶！陳隨意出面首公開「真實身家數字」 婚姻現況曝
自《大學生了沒》出道的演員余思達，在本週主題「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」他說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 11 小時前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 1 天前
陳文茜抗癌1年鬥贏了！嗨喊「自行宣告康復」 一票友人感動痛哭
資深媒體人陳文茜去年底罹患黑色素腫瘤，在治療期間她不時透過社群分享病況。歷經腫瘤快速擴散到全身與腦部、免疫療法帶來的劇烈副作用後，她今（13）日無預警宣布「痊癒」，以〈自行宣告康復〉為題發文，向支持她的朋友及粉絲報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
育兒不同調／獨家！小禎堅持學業優先 Emma出道爆父母意見不合
由温昇豪監製的影集《整形過後》一直話題不斷，投資金主之一的李進良肥水不落外人田，戲裡男主角女兒就是由18歲的愛女Emma李曼唯演出，據悉小禎認為讓女兒進演藝圈還太早，兩人一度意見不合。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
馬筱梅真的懷孕？直播言論舉動網瘋猜！拒絕官宣原因成線索
馬筱梅真的懷孕？直播言論舉動網瘋猜！拒絕官宣原因成線索造咖 ・ 1 天前
徐亨凌晨發文悲嘆「活得好累」認：好久沒有演藝工作
資深演員徐亨，近年鮮少有作品推出，長時間消失在螢光幕前，今天凌晨無預警發文透露近年狀況，語帶無奈表示：「活著的意義，只剩努力還債」，字字句句透露出內心的無奈，引起不少網友關切。中時新聞網 ・ 12 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前