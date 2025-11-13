曾捲李玟富商尪小三風波！女星比基尼「包不住G級上圍」東西半球溢出

娛樂中心／綜合報導

香港女星崔碧珈曾演出《喜愛夜蒲2》、《辣警霸王花》等電影，2023年一度被捲入已逝天后李玟（CoCo）富商老公Bruce的「小三」風波，不過本人否認。擁有G級豐滿上圍的她，近日在社群平台PO出一系列比基尼辣照，大方放送東西半球，掀起網友暴動。

崔碧珈放送好身材。（圖／翻攝自崔碧珈IG）

崔碧珈發文表示，自己9月起較少更新動態，是因為正在日本、韓國享受生活，這段期間每天玩樂、吃飯、練歌、練舞，體驗不同文化能對創作有更深感受。如今回到香港準備開工，她也分享旅遊美照，當中不乏清涼泳裝照，只見桃粉色、亮橘色布料幾乎包不住她的好身材，讓網友看得直噴鼻血。

廣告 廣告

崔碧珈曾被誤以為是Bruce小三。（圖／翻攝自崔碧珈IG）

至於與Bruce的烏龍緋聞，外界曾質疑她是婚外情主角之一，原因是兩人曾在聚會同框合照。對此，崔碧珈澄清與對方根本不熟悉，私下也沒有聯絡方式，當時僅是出於禮貌合影。

更多三立新聞網報導

黃豪平爆藥廠性招待！老闆「挑個祕書今晚陪你」尾牙成大型牛肉場

《聲林》男星合體G級波神！「吹樂器」色氣畫面流出 東尼大木也索吻

坤達爆回歸《玩很大》！涉閃兵告假「下次錄影復工」經紀人回應了

王子舊愛鄧麗欣首發聲！談「不倫粿粿」風波 分手4年吐真實心境

