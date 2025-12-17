曾掀起垂直起降技術革命! 隱形性差 AV-8B 「鷂」式戰機被F-35B取代

曾掀起垂直起降技術革命!的AV-8B 「鷂」式戰機。 圖 : 翻攝自參考消息

[Newtalk新聞] 美國《國家利益》雙月刊網站 14 日刊登題為《AV-8B 「鷂」式垂直起降戰鬥機如何給垂直起降技術帶來革命》的文章，作者是美國資深國防與國家安全事務撰稿人哈里森·卡斯。文章簡略編譯如下：

AV-8B「鷂」式戰機仍是全球辨識度最高的噴氣式飛機之一，是少數能夠垂直起飛、懸停以及在無跑道情況下著陸的戰機之一——這種能力被稱為垂直/短距起降。當然，打造一種能以這種方式執行任務的固定翼飛機需要精心設計的元素，其工程方案融合了推力向量技術、反作用控制系統以及輕量化設計，形成的最終產品重新定義了飛機的性能。

勞斯萊斯飛馬引擎。 圖 : 翻攝自花瓣網

「鷂」式戰機垂直/短距起降性能的核心是勞斯萊斯公司的「飛馬」渦輪風扇發動機。它驅動了 4 個旋轉排氣噴口：前方 2 個「冷」噴口排出旁通空氣，後方 2 個「熱」噴口則排出燃燒氣體。4 個噴口同步旋轉，角度範圍從 0 度（水準）到 98 度（向下/向後）。這使得「鷂」式戰機的推力能夠指向後方（用於常規飛行）、下方（用於垂直升空）或處於兩者之間的任意角度（用於短距起飛或低速控制）。

垂直/短距起降能力使「鷂」式戰機能夠從航母甲板、臨時跑道以及簡易前沿基地起降。垂直/短距起降技術還使得「鷂」式戰機具備多功能性和適應性，使其能夠在高速公路或普通道路的短路段上使用。在跑道可能被摧毀的場景下，這一特性尤為寶貴。

AV-8B 「鷂」式戰機是一款垂直／短距起降（VSTOL）攻擊機。 圖 : 翻攝自美軍陸戰隊

「鷂」式戰機同樣存在局限。懸停需要巨大的推力，排出的高溫尾氣可能會損壞混凝土。此外，在垂直起降操作中，有效載荷和燃油容量會大幅下降。而且，「鷂」式戰機飛行員的工作負荷歷來比常規戰鬥機飛行員更高，事故率也更高。

「鷂」式戰機的時代即將落幕，該機型已基本從現役中退役。該型戰機已經過時，在與旗鼓相當的對手爭奪制空權時，其較高的可探測性會大幅降低其在對抗性空域的生存能力。

然而，雖然「鷂」式戰機正在退役，但垂直/短距起降的概念將繼續存在；其技術傳承在 F-35B 戰鬥機上得以延續。後者是一款具備垂直/短距起降能力的第五代多用途隱形戰鬥機。

美國海軍陸戰隊F-35B「閃電Ⅱ」戰機自英國皇家海軍「威爾士親王號（ R09）」航空母艦上進行起降作業。 圖：翻攝UK Royal Navy