曾接待馬英九！雙城論壇主場在「世界會客廳」 蔣萬安行程縮減、林奕華率120人出席看小熊貓

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北上海雙城論壇將於28日舉行，由台北市副市長林奕華率領的台北市政府主團，規模約120人，除先遣人員外，主團預計自明（27）日起陸續抵達上海。此次論壇主場地選在上海北外灘的「世界會客廳」，備受關注。

主團預計自明（27）日起陸續抵達上海，雙城論壇主場地選在上海北外灘的「世界會客廳」。（圖／鄧宇婷攝）

雙城論壇主論壇地點位於北外灘核心區的世界會客廳，該場地過去曾多次作為重要交流據點。前總統馬英九於2023年訪問中國大陸期間，便曾在此與中共上海市委書記陳吉寧會面，就兩岸關係進行交流。

廣告 廣告

原規畫於27、28日赴上海兩天的台北市長蔣萬安，因應1219事件調整行程，將上海行程壓縮為半天，於當日往返於台北與上海，僅出席28日上午的雙城論壇主論壇，其餘行程改由副市長林奕華代表出席。

台北市府主團預計27日上午抵達上海，由林奕華率隊，並搭乘上海市域機場聯絡線（俗稱上海機捷）前往市區。首日行程規畫參訪梅賽德斯-賓士文化中心及中山醫院，晚間則安排於徐匯濱江一帶進行水岸漫步，走訪西岸「夢中心」。林奕華抵達當晚（27日），也將前往徐匯濱江區進行相關行程，並於28日安排與上海台商進行座談交流。

蔣萬安行程則從2天縮短為1天內完成，相關安排須即時調整，包含會晤時段、參訪地點與宴請行程皆重新修訂。依目前規畫，蔣萬安將於28日上午抵達上海，在世界會客廳與上海市長龔正會面並進行禮品交換，出席主論壇後隨即返台。

值得注意的是，台灣近年演唱會經濟蓬勃發展，主團此行參訪的梅賽德斯-賓士文化中心（Mercedes Benz Arena），位於上海浦東新區，原為2010年上海世界博覽會文化中心，是世博會後保留的重要永久場館之一。該場館外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納約1萬8000人，並設有82間VIP包廂與貴賓室，是上海重要的文化娛樂地標。

此外，本次參訪亦聚焦智慧醫療議題。林奕華將率主團前往中山醫院元醫療模擬實驗室，了解AI應用、遠距醫療發展。28日行程中，主團也將參觀上海動物園小貓熊家園，探視即將來台、進駐台北市立動物園的上海小貓熊；同時，台北市立動物園的「黑腳企鵝」也將赴上海進行交流，主團將先行了解其未來生活環境。

更多FTNN新聞網報導

民進黨執政下唯一官方交流 柳采葳談雙城論壇：把上海優勢帶回台北

傳上海盼蔣萬安表態「友中」 梁文傑：相信他有智慧才縮短行程

上海傳要求「友中」表態？因應1219事件只赴半天 蔣萬安：雙城論壇是持續市政交流

