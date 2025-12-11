曾接種1劑疫苗 身體冒紅疹 8歲童水痘感染

書田診所小兒科主任醫師蘇軏提醒，除皮疹外，水痘症狀還有發燒、倦怠等，傳染力極強，且若成人感染恐比孩童更嚴重。（書田診所提供／中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

一名8歲孩童幾天前去南部玩，回來後發現四肢和身上出現許多紅疹，家人懷疑是在鄉間的時候被蚊蟲叮咬，但持續2、3天了都沒有退，就醫檢查才知道是水痘感染。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘的症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，然後向四肢蔓延，而皮疹形態一開始是紅色丘疹，有時會被以為是蟲咬或過敏，接著逐漸變成水疱，再來水疱會乾掉結痂。其他伴隨症狀可能有發燒、倦怠及頭痛。水痘的傳染力極強，可藉由接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期大約兩週。

蘇軏表示，該孩童因曾接種1劑水痘疫苗，所以症狀較輕微，4天後回診追蹤時，大部分病灶均已結痂。

蘇軏指出，台灣自2004年開始針對滿1歲的幼兒全面施打1劑水痘疫苗，根據統計，兒童施打1劑水痘疫苗的保護力大約86%，所以即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘，如果自費接種第2劑水痘疫苗，那麼保護力則可以提高到98%。接種過水痘疫苗的兒童若得到水痘，其症狀通常很輕微，較少發燒，併發症發生機率也較低。因此打過水痘疫苗卻又得水痘者無須太過恐慌，適當的休息與症狀治療即可。

然而，要特別注意的是，成人感染水痘症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此倘發現有感染水痘的可能，應積極治療。