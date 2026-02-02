曾控袁惟仁出軌致婚姻破裂 前妻陸元琪低調回應

知名音樂人袁惟仁今證實病逝享年59歲，前妻陸元琪方面表示後續事宜由家屬處理，並請外界給予家人空間。（合成畫面／取自袁惟仁、陸元琪臉書）



知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今天（2日）證實病逝，享年59歲。袁惟仁曾打造多首膾炙人口的經典金曲，音樂成就備受肯定，但晚年長期與病魔纏鬥，臥病多年後於家中辭世。針對袁惟仁離世的消息，前妻陸元琪經紀人表示，陸元琪於今天中午得知前夫辭世的消息，目前相關後續事宜由袁惟仁家屬處理中，並懇請外界與媒體給予陸元琪及孩子必要的空間，感謝各界的關心與體諒。

袁惟仁於2018年7月在上海工作期間不慎跌倒，引發腦溢血，送醫搶救時又發現腦部腫瘤，隨即接受手術治療，歷經近兩個月與死神搏鬥後脫離險境，返台回到台東老家休養，當時身體狀況一度好轉。然而，2020年他在台東老家再次跌倒，頭部受到重創，昏迷指數一度僅剩3分，雖然撿回一命，卻從此喪失生活自理能力，進入植物人狀態。

據了解，袁惟仁晚年長期臥床，醫師於2022年判定其已無意識，雖仍能睜眼，卻無法辨識他人，也無法再對外界有所回應。此後，他由家人接手照顧，主要由二姐在台東老家長年貼身照料，直到與病魔抗爭近8年後離世。

在私生活方面，袁惟仁與歌手陸元琪於2002年結婚，育有一子一女，但婚姻關係長期受到感情爭議影響。陸元琪曾指控袁惟仁在婚姻期間長年出軌，並透露自己在生下第二胎僅3個月時，即接獲第三者來電要求她「退位」，讓她在產後身心承受極大壓力。兩人歷經多年拉扯，最終仍無法修復關係，於2016年正式離婚。

離婚後，袁惟仁的感情生活持續引發外界關注。2018年他在上海發生意外時，最先陪伴在側的並非家人或前妻，而是當時的女友「菲聆」。此外，他過去也曾被拍到與網紅陳葳互動密切，儘管雙方否認戀情，仍難平息外界質疑。然而，隨著他病情惡化，過去圍繞在身邊的女友與曖昧對象陸續離開，最終照顧責任仍回到家人身上。（責任編輯：殷偵維）

