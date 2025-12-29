曾掰彎好友！《封神》男星爆當爸 歌手女友凸肚照瘋傳

陳牧馳與陳冰被爆即將升格為父母。（圖／翻攝自微博）





中國大陸男星陳牧馳，在電影《封神第一部：朝歌封雲》打開知名度，感情生活備受關注，先是與男星吳楚一爆出同志情，隨後又爆出閃婚大7歲女星陳冰，如今有狗仔拍到女方肚子隆起的照片，掀起大批網友熱議。

陳牧馳過去曾有一段婚姻，最終與前妻和平分手，兩人也沒有小孩。未料男星吳楚一曾在直播中透露，自己原本有在交往中的女生，不過和陳牧馳相處後，感情逐漸變質，對方在他喝醉後主動吻他，讓他有被「掰彎」的感覺，甚至還要他去看《斷背山》，還時不時拿錢救濟對方，如此八點檔的劇情，讓網友也傻眼。

未料陳牧馳隨後爆出與歌手陳冰熱戀的消息，甚至因為窗簾未拉，兩人親密畫面流出，只見陳牧馳裸著上半身，陳冰也忍不住上手撫摸。沒想到近日狗仔拍到兩人在餐廳用餐，女方腹部明顯隆起，被猜測疑似懷孕，不過當事人至今仍未發聲。

陳冰遭狗仔直擊腹部隆起。（圖／翻攝自微博）

陳冰遭狗仔直擊腹部隆起。（圖／翻攝自微博）



