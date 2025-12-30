曾揍我還約打撞球？是挑釁？少年不滿 撂4人持鋁棒圍毆

嫌犯持鋁製球棒打傷被害人。（圖／TVBS）

桃園市一家撞球場近日發生嚴重圍毆事件，一名少年因誤認對方網路邀約為挑釁，竟找來多名友人持鋁棒前往尋仇，將對方當街圍毆至全身多處受傷，甚至一度昏迷。桃園警方獲報後立即啟動快打部隊，迅速調閱監視器並以車追人，在短短2小時內將所有涉案人員全數逮捕歸案。這起私人糾紛演變成的暴力事件，引發社會關注。

事件發生在29日晚間，地點位於桃園中正路的一間撞球場。監視畫面顯示，一群人手持球棒猛力毆打一名男子，被害人被打倒在地，一度坐起，仍被再次被重擊。附近許多民眾目睹這起暴行，立即撥打110報警。警方趕到現場時，發現被害人倒臥路邊，全身多處擦挫傷，情況嚴重。警方調查後發現，嫌犯之一的林姓少年與被害人早有過節，林姓少年曾被被害人打傷。兩人後來在網路上聊天時，被害人邀約一起打撞球，但林姓少年誤以為對方在挑釁，於是找來四名友人助陣，其中甚至包括未成年的中輟生。一行人來到撞球場後，找到被害人便開始圍毆。

一群黑衣人聚眾圍毆。（圖／翻攝自冬星娛樂Dong Xin）

武陵所副所長王育晟表示，涉案人不滿曾遭被害人打傷，夥同友人前往撞球場毆打被害人後逃逸。警方獲報立即啟動快打部隊趕往現場，將被害人送醫，同時循線在2小時內將所有涉案人員逮捕，全案依法移請偵辦。警方在逮捕過程中，在嫌犯車輛後座的一堆衣服裡搜出犯案用的鋁製球棒，罪證確鑿。這起事件原本只是兩人之間的私人糾紛，竟然演變成當街多人圍毆一人的暴力事件，最終導致所有涉案人員都面臨法律制裁，令人深思。

