曾提婚姻不快樂！吳佩慈揭與大S密約：彼此的依靠

女星大S（徐熙媛）逝世至今已屆滿一週年，演藝圈眾多好友與粉絲紛紛發文悼念，摯友吳佩慈於4日感性發文，其中提及兩人曾有「重組家庭」的溫馨約定。

吳佩慈曝與大S昔日溫馨約定

吳佩慈透露，大S在第一段婚姻開始感到不快樂後，曾有一次對她說道，若未來吳佩慈也同樣感到不快樂，兩人乾脆帶著孩子共同重組家庭，當時大S甚至霸氣表示，自己願意負擔起爸爸的角色出外賺錢養家，而讓吳佩慈在家中擔任照顧孩子的媽媽，吳佩慈立刻幽默回應大S，「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」。

雖然大S後來找回了生命中的畢生摯愛，並在晚年重拾幸福，但對於吳佩慈而言，這份約定早已超越了單純的玩笑話，她表示，「大S讓我知道我們可以是彼此的依靠。」

吳佩慈感性寫道，我失去的不僅僅是一個好朋友，更是一個美麗、善良且充滿義氣的姐姐，更直言「永遠愛妳」。

貼文一出，許多網友及粉絲表示，「就是這麼棒的支持以及善良的心，她真的很讓人愛她」、「我們只是粉絲都這麼想她了，妳們這麼多年朋友的想念，一定更深」、「我的天，她真的好爱你！好心痛」、「這樣的大S誰能不愛！是多有福氣的人，今生才能成為她的摯親友」、「謝謝珊總是那麼照顧人」、「相信大S一定在另一個世界守護著你們的，永遠的大王」、「這個故事好笑又好哭！俏皮又感動！」、「善良的女人們」。



