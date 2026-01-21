曾提案死刑公投！天成飯店用餐見蟑螂 理事長勒索60萬美金被起訴

記者楊忠翰／台北報導

台灣百合公義協會理事長徐紹展向天成飯店勒索60萬美金被起訴。（圖／資料照）

台灣百合公義協會理事長徐紹展，2023年間曾提案舉辦死刑公投遭駁回，去年中旬前往台北天成飯店用餐，赫然發現餐盤中有蟑螂，當下飯店立刻道歉並致贈禮品，隔天徐紹展仍來到貴賓室，並表示：「讓你們暫時歇業應該沒問題」、「我最高紀錄拿了3千萬封口費」、「現在只差60萬美金」、「好死不死剛好你們來撞槍口」，飯店人員頓時心生畏懼，事後決定報警處理，台北地檢署依恐嚇取財未遂罪起訴徐紹展。

檢警調查，2025年8月15日，徐紹展偕友人前往天成飯店翠庭中餐廳用餐，友人在餐盤中發現蟑螂，徐紹展隨即向飯店人員反映此事，值班經理立刻致歉，除免除當天餐費外，還致贈禮品作為補償，雙方約定進一步協商後續事宜。

隔天徐紹展來到天成飯店貴賓室，先提到自己擁有1間顧問公司，業務內容包括國際媒體，並表示：「萬一國外媒體登出來的時候，那你們就很慘了」，「我弄不倒你們，但是讓你們暫時歇業應該是沒問題」、「我最高紀錄拿了人家3千萬元的封口費」

徐紹展先提及自己有個90萬美金的計畫，再接著表示：「希望貴飯店可以抖內」、「我們現在只差60萬美金」、「你們要贊助多少，不能太少，太少的話，你們要滿足我，你不能滿足我的話，我就覺得我要開始拍桌子了」、「媽的！站在我的槍口前面，你說不中槍才難。」

飯店員工頓時害怕不已，徐紹展還說：「跟他講不要那麼緊張，他怕得要死，我沒有那麼恐怖，你覺得我很恐怖嗎？」；檢方認為，飯店已經給予適當補償，倘若徐紹展覺得權益受損，可尋求法律途徑解決，卻出言要脅飯店人員，遂依恐嚇取財未遂罪嫌將他起訴。

